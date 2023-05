Fãs de Ludmilla reclamam dos preços de ingressos para turnê ‘Numanice’

Os ingressos para o “maior Numanice da história” começou na última segunda-feira (15), mas além do local que foi escolhido para o show, outra coisa chamou atenção dos fãs de Ludmilla: o valor dos ingressos.

A apresentação ocorre no dia 8 de julho (sábado) no no ‘Estádio Nilton Santos’, mais conhecido como ‘Engenhão’, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. No primeiro lote, os valores variavam de R$ 100 até R$ 610 mais taxas.

Muitos internautas reclamaram do preço. Uma pessoa disse: “Ludmilla segue sendo sem noção no valor do ingresso do Numanice”. Outra comentou: “Um absurdo o preço do Numanice, tá o preço do show da AliciaKeys. Não é desvalorizando a Ludmilla mas como assim? Estamos vivendo em mundos diferentes?”.

Veja algumas reações abaixo:

Vou ficar numavontade, devido ao preço do numanice 😭😭😭 — DE Arrascaeta debochado  (@vt_rosa10) May 16, 2023

valor do numanice open tá quase o preço do meu aluguel kkkkkkkkkkkkk vai ficar pra numapróxima — Thainarão (@thaimcorrea) May 15, 2023

lula abaixa o preço do numanice 😭 — 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆 (@_mariaines__) May 16, 2023

Este foi o detalhe de Ludmilla em ‘Velozes e Furiosos 10′ que não agradou aos fãs

Ludmilla divulgou um trecho da sua participação na ‘Franquia Velozes e Furiosos 10′. O que para ela e para os fãs pode é uma conquista, para alguns amantes do cinema e da franquia a cena deixou a desejar.

No filme, que estreia no Brasil na próxima quinta-feira (18), a cantora aparece dando a largada em uma corrida. A cena é curta, porém, foi feita com chroma key, o famoso fundo verde, o que não agradou algumas pessoas.

Entre os comentários, um usuário disse: “Essa cena ficou muito fake”. Outra pessoa comentou: “É muito fake mesmo, economizaram nos efeitos especiais. Misericórdia!”. Já outro comentou sobre sua ‘rival’: “Seria melhor se fosse a Anitta”.

