“Extremamente envergonhado”: apesar de pedido de desculpas do cantor Bruno, repórter trans promete processar

Após receber uma ligação do cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, para se desculpar pelas falas consideradas transfóbicas, a repórter da Rede TV Lisa Gomes disse que ainda estuda processar o sertanejo. “Estamos estudando tudo. Mas eu não quero deixar de lado. Quero processar.”

O caso ocorreu durante um show em São Paulo, no último dia 12, quando Bruno perguntou à repórter “se ela tinha peru” durante uma entrevista. Desde então, a repórter disse que tem tomado calmantes diariamente para controlar os nervos.

“Quando Bruno me ligou nem esperava. Cuspi tudo que estava engasgado. Disse o quanto estava mal e tive que explicar que a pergunta que ele fez não se faz a ninguém. Reforcei que a fala dele também foi prejudicial a toda uma comunidade. Eu estava lá a trabalho e expliquei que precisei me medicar com calmantes desde então. Eu tenho problemas seríssimos de aceitação com meu corpo, é um processo. A fala dele me leva para esses lugares que eu trato, despertou memórias antigas”, esclareceu Lisa.

Lisa explicou que no dia do show, o próprio cantor a procurou e se desculpou, alegando estar sob efeito de bebida alcoólica.

Repórter Lisa Gomes (Reprodução/Instagram)

“Bruno disse que tinha ‘bebido umas, estava com ‘umas na cabeça’. Disse a ele que por conta da bebida, ele já estava fazendo mal a ele mesmo, ao parceiro de trabalho, outras pessoas que trabalham com ele e me fez mal. Olhe quanto mal está fazendo a bebedeira? Ele tem que escolher o que é melhor para a vida dele. O que eu escolhi para a minha foi não sofrer preconceito”, garantiu a jornalista.

Lisa disse também que Bruno perguntou a ela se podiam ser amigos, mas ela negou. “Não sou amiga de transfóbicos e de pessoas que me fazem mal. As pessoas acham que podem brincar conosco, pessoas trans, como faziam antigamente. Mas eu não sou chacota para ninguém”, afirmou.

Procurado, o cantor disse que estava “extremamente envergonhado” por sua atitude e que queria pedir desculpas por todos que passam por coisas semelhantes.