“Excesso de gostosura”: Bárbara Borges e Iran Malfitano posam nus e fãs vão à loucura

A atriz Bárbara Borges e o ator Iran Malfitano, de 44 e 41 anos, respectivamente, vivem um momento bastante íntimo do namoro. Após participarem do reality show A Fazenda, o qual Bárbara foi campeã, o casal se apaixonou e logo assumiu relacionamento, no início deste ano.

Agora, Bárbara e Iran deram mais um passo para assumir esse amor, compartilhando um lindo ensaio sensual em que ambos estão nus e seminus, bastante coladinhos e cobertos apenas por uma toalha. As fotos foram publicadas na conta do fotográfo responsável pelas imagens e vídeos, Igor Helal, compartilhada pela conta do Instagram da atriz.

“BABI + IRAN quebrando a internet! Bem-vindos ao ensaio ‘Para além da (sensual)idade - retratos atemporais de pele a pele’. PARTE 1. Conceito e fotografias por mim. Qual sua favorita? PARTE 2 em breve...”, foi a legenda da publicação do fotógrafo.

Fãs e amigos encheram os comentários da publicação de elogios: “Meu pai do céu, muita beleza pra um carrossel só!”, comentou um colega. “A foto até demorou a abrir pelo excesso de gostosura”, disse uma fã.

Outra fã da atriz até brincou sobre estar morrendo após ver as fotos: “Amanhã meu enterro às 13:00! @igorhelal @iran_malfitano e @barbaraborgesoficial tudo na conta de vocês. Os causadores da morte, se virem!”.

“Por favor comente sobre como é ser o casal mais ‘GOXXXTOSO’ do mundo”, brincou outra fã.

O recém-casal está vivendo uma eterna lua de mel. Em abril, eles fizeram a primeira viagem juntos, para o nordeste do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ambos levaram seus filhos.

Bárbara é mãe de duas crianças, Martim, de 7 anos e Theo, de 5, fruto do seu relacionamento com Pedro Delfino, com quem esteve por 8 anos. Já Iran é pai de uma menina de 11 anos, a Laura, fruto de outro relacionamento.