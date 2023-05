‘Deixo para desocupado’: Sem dar nomes, Jojo Todynho dá conselho antes de dormir

Jojo Todynho diz que não perde tempo com fofoca (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho realmente não está falando da vida pessoal, mas aproveitou a noite desta segunda-feira (15) para soltar o verbo nas redes sociais. Sem dar nomes, a famosa disse que não liga para as fofocas que saem sobre sua vida e disse que isso é para “desocupados”.

“Olha gente, eu vou descansar…para mim, tempo é dinheiro, então, não precisa ficar me mandando nada aqui no direct, que eu nem perco o meu tempo, estou em outro patamar. Fofoca eu deixo para quem está desocupado e sem perspectiva de vida”, começou ela.

Jojo Todynho se enfurece e manda recado após receber críticas: ‘Vão ter que bater de frente’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Em seguida, a estudante de Direito afirmou que não há mais espaço para ficar estressada em sua agenda: “Tem muita gente falando m*erda e eu não consigo me estressar. Olha como eu fiquei depois que eu parei de me estressar…meu botox natural está uma beleza, minha pele está uma cútis dos deuses”.

LEIA TAMBÉM: ‘Muitas coisas boas’: Preta Gil faz reflexão otimista sobre a luta contra o câncer

Por fim, Jojo Todynho ressaltou que há pessoas que tem inveja de como ela saiu da favela e ficou milionária e aproveitou para dar um conselho: “Descansem meus amores, obrigado pelo carinho. Eu sei como é duro me aturar, ter que lidar comigo. Sei que não é fácil aceitar que uma favelada, milionária, fora dos padrões, está cada vez mais vencendo na vida. Uma dica, conversa com Deus, talvez ele tenha essa resposta para vocês, porque eu não tenho como”.

Jojo fala sobre a melhora da pele

Jojo Todynho voltou a falar com os seus fãs sobre sua nova fase da vida. Desta vez, a famosa estava na academia quando resolveu falar sobre asfalto, mas ela não estava comentando sobre as obras realizadas em nenhuma cidade brasileira.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial no TikTok, a cantora comentou sobre os benefícios de levar uma vida mais saudável: “Apenas uma observação para vocês…caraca, a pele está ficando igual estrada quando a prefeitura resolve fazer obra, porque eu estava com uns buracos, amor, tipo as vias expressas, meu Deus”, começou ela.

'Chega de buracos no asfalto': Jojo Todynho celebra fim da celulite (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo Todynho revelou que os tais “buracos na estrada” eram suas celulites e disse que prefere ver seu corpo com o mínimo possível: “Os buracos parecendo bolinha de gude. Eu não ligo para celulite não…eu estou ligando sim, quando você coloca uma roupinha e tu vê igual roupa quando a gente passa, esticadinha, dá uma satisfação. Eu não vou ficar igual estrada velha…tô fora!”.

LEIA TAMBÉM: ‘Quero asfalto liso’: Fala de Jojo Todynho choca a web e o assunto não é obra