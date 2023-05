‘Corno manso’? Declaração de Maíra Cardi sobre o noivo gera memes na internet

Na tarde desta segunda-feira, 15 de maio, Maíra Cardi decidiu se declarar ao noivo, Thiago Nigro, por meio de uma publicação em suas redes sociais. Apesar da atitude fofa, a declaração da coach acabou gerando uma onda de memes e comentários inesperados na internet.

Conforme publicado pelo Noticias da TV, Maíra afirmou que o companheiro é do tipo de pessoa que é “traída e fica calada”, o que deu abertura para os internautas comentarem sobre a declaração.

A publicação, feita pela influenciadora nos stories do seu Instagram, viralizou em poucos minutos. Confira o texto escrito por ela:

“Eu nunca conheci alguém tão especial, generoso e inteiro quanto ele. Eu pedi a Deus um parceiro de guerra, de vida, de job, de sorrisos, piadas e loucuras, e Deus me entregou ele. O Thiago é do tipo que fica calado do tipo que dá mérito a quem nem tem e às vezes nunca teve, só porque tem compaixão. Ele tem gratidão a quem já foi ingrato! É do tipo que é traído e fica calado, que ajuda sem esperar nada em troca. Tenho que aprender muito com você amor! Principalmente a ficar calada, se bem que já tô né?”.

Viralizou no Twitter!

Após a declaração de amor de Maíra, os internautas não perdoaram e correram para comparar trechos da fala da influenciadora com histórias do seu passado.

Com isso, diversos memes envolvendo o passado da coach acabaram surgindo: “Certíssima! Cansou de ser a traída e arrumou um ‘do tipo que é traído e fica calado’. Justo”, ironizou uma internauta.

“É do tipo que é traído e fica calado, ou seja, a cara metade dela”, comentou outro.

Um terceiro não se conteve: “Que declaração romântica! Espero que o Thiago não fique tão calado quando descobrir que ela está compartilhando detalhes pessoais da vida dele com a imprensa”.

ele é do tipo que é traído e fica calado, ou seja, a cara metade dela https://t.co/UQLRI7fKFB — Marlon Setembrino (@eumarlus) May 15, 2023

