Com dancinha de Vírginia, Zé Felipe lança prévia de nova música, que não agrada internautas: “Volta pro sertanejo”

VÍDEO: Com dancinha de Vírginia, Zé Felipe lança prévia de nova música e não agrada internautas: “Volta pro sertanejo” Imagem: reprodução Instagram (@virginia)

“Então vem sentar pro seu macho preferido”. Esse é o trecho da nova música que Zé Felipe, porém, assim como sua última tentativa, parece que a melodia não agradou os internautas.

No Instagram, o cantor divulgou um vídeo dançando a música ao lado de seu avião e da esposa Virginia Fonseca. Entre os diversos comentários, muitas pessoas não gostaram do novo hit.

“Volta pro sertanejo, Zé”, foi uma das mensagens mais curtidas. “A geração mais cansada que existe, é só música de sentar”, escreveu outra pessoa.

Assista a prévia a seguir:

Virginia Fonseca ganha presente de R$ 40 mil de Zé Felipe: “Melhor marido, pai, homem do mundo”

Uma mamãe que se deu bem no Dia das Mães foi Virginia Fonseca. Casada com Zé Flipe e mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora recebeu um super ‘mimo’ do marido. O cantor deu para sua esposa um anel de diamantes.

Nos stories do Instagram. Virginia escreveu: “Chego no avião e tem presente”, com uma foto de Zé Felipe segurando o anel.

De acordo com o Splash Uol, a peça da marca Paulo Teixeira Jóias é feita em ouro branco 18 quilates e diamantes e custa R$ 40 mil.

Junto com o presente, Zé Felipe escreveu uma pequena cartinha que dizia: “Obrigado por ser uma mãe tão incrível! Te amamos! Beijos da Mali, Florzinha e do papai Zé”.

A esposa respondeu: “Você é incrível! “Melhor marido, pai, homem do mundo. Amo vocês!”

