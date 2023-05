Com contas bloqueadas pela Justiça, MC Gui terá que pagar R$ 19 mil de indenização a motorista de aplicativo

O funkeiro MC Gui teve suas contas bloqueadas pela Justiça para garantir o pagamento da indenização no valor de R$ 19 mil por danos morais a um motorista de aplicativo.

O cantor acusou o motorista Alef Santos da Conceição em 2020, através de suas redes sociais, de roubar suas malas com objetos para doação em uma corrida pelo Uber. MC Gui perdeu a ação na Justiça e a indenização foi arbitrada em R$ 12 mil, mas com os valores atualizados, chegou a R$ 19.576,94. Gui pediu para pagar a dívida parcelada em 12 vezes, mas o motorista não concordou e a Justiça pediu a penhora das contas.

A Justiça entendeu que o MC teve a clara intenção de ferir a imagem e a honra do motorista nas postagens que fez nas redes sociais e que o conteúdo das postagens era inapropriado, já que ele não precisava fazer as publicações para descobrir o paradeiro de suas bagagens, sendo suficiente que ele apenas entrasse em contato com a empresa do aplicativo, fazendo-se valer dos mecanismos legais, formais e adequados, confirme prevê a lei.

ENTENDA O CASO

Alef alegou na Justiça que pegou a corrida para transportar a bagagem, mas quando chegou ao local onde elas deveriam ser entregues não havia ninguém para recebê-las. A postagem de Gui o acusando de roubo teve 7 milhões de visualizações e causou-lhe graves constrangimentos.

Inicialmente Alef havia pedido uma indenização inicial de R$ 500 mil, mas o juiz arbitrou em R$ 12 mil e entendeu que o valor não deveria ser revisto, já que o valor é proporcional às conseqüências dos atos do funkeiro.

Como as contas de MC Gui tinham mais dinheiro do que o necessário para o pagamento da indenização, o funkeiro teve um total de R$ 79 mil bloqueados. De acordo com o juiz, o dinheiro ficará bloqueado até que o músico se manifeste nos autos do processo, e somente depois será determinada a transferência para a vítima.