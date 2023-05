‘Cidade Alerta Gourmet’: Gafe de Patrícia Poeta e crimes chateiam a web

Patrícia Poeta voltou a chamar a atenção de quem acompanhava o Encontro ao vivo. Nesta terça-feira (16), a famosa, que estava sem a companhia de Manoel Soares, foi pega no pulo, literalmente, retornando ao estúdio depois que o programa voltou do intervalo.

“Foi quase. Estava voltando aqui para ficar na frente da câmera três”, brincou a apresentadora, que se colocou na frente da plateia para chamar um link direto com o jornalista Matheus Luz, que estava em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, para falar sobre o aumento da energia durante o outono.

Toda terça, Patrícia Poeta apresenta o Encontro sem Manoel Soares (Reprodução/Globo)

Antes disso, Patrícia Poeta voltou a causar ao perguntar quem estava com frio no estúdio. Na situação, a apresentadora da Globo mostrou que estava com um vestido para o clima frio e soltou ainda “só não levanto, porque não pode”. Vale destacar que o Encontro vai ao ar a partir das nove e meia da manhã.

LEIA TAMBÉM: “Excesso de gostosura”: Bárbara Borges e Iran Malfitano posam nus e fãs vão à loucura

Porém, para algumas pessoas que acompanhavam a atração de casa, a famosa está tentando chamar a atenção para melhorar a audiência: “Eu me recuso a assistir esse programa. Sou contra todas as humilhações que Patrícia Poeta fez com o Manuel passar. Para mil ela estará cancelada para sempre, não assisto mais nada que ela apresentar”.

Cidade Alerta Gourmet

Além da gafe de Patrícia Poeta, o primeiro bloco do Encontro, onde a apresentadora fala sobre alguns fatos que aconteceram pelo país, foi criticado pelos internautas, que deram novos apelidos ao programa da Globo.

Encontro: Patrícia Poeta revolta público ao levar notícias pesadas ao longo da manhã (Reprodução/Globo)

Durante as conversas da famosa com alguns convidados, os fãs do programa começaram a chamar o Encontro de “Cidade Alerta Gourmet”, criticando a ideia de levar notícias pesadas durante as primeiras horas da manhã.

“Essa hora da manhã o Encontro fala de crime, assassinato e tragédia. Virou Linha Direta ou Balanço Geral”, escreveu um telespectador. Um outro disse também que o programa de Patrícia Poeta passa “mais crimes” que o programa de Pedro Bial: “Eu só queria um programa leve de manhã. Socorro!”.

LEIA TAMBÉM: Os astros não perdoam: astróloga confirma que príncipe William traiu Kate e vem mais por aí