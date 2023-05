Chocolate com Pimenta: Nova ameaça de Conde Klaus afeta saúde de personagem

Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) pode parecer um pouco atrapalhado em suas ameaças, mas o dono do banco de Ventura também consegue fazer com que outros personagens de Chocolate com Pimenta sofram de sua ira e, nos próximos capítulos, ele vai atacar a família de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Na novela da tarde, o personagem está em busca de Celina (Samara Felippo), que ganhou o apelido de cabritinha, então, ele decide ir até a fazenda de Carmem (Laura Cardoso) fazer uma ameaça daquelas. Acompanhado de Sebastian (Tarcísio Filho), o vilão dirá aos roceiros que sabe que sua amada está escondida no sítio e exige que ela apareça.

Porém, ninguém sede a pressão do milionário e ele decide procurar, mesmo ouvindo que Celina não está por lá. Com isso, Klaus ameaça colocar as terras em leilão, fato este que fará Carmem desmaiar: “Se você não me dizer onde ela está, eu vou me vingar! Eu examinei esse sítio, a situação dele, e descobri que faz anos que vocês não pagam impostos”, afirma o idoso.

Chocolate com Pimenta: Celina é pega no flagra e sofre ameaças de Sebastian (Tarcísio Filho) (Divulgação/Globo)

As cenas, previstas para irem ao ar na próxima terça-feira (23), vão movimentar a novela da Globo e mostrar que a personagem de Laura Cardoso não sabia que deveria pagar ao banco: “Que imposto?”, questiona Carmen.

Em seguida, Ana Francisca vai conversar com a idosa: “Vó, a senhora nunca pensou em imposto? Nem o tio Margarido (Osmar Prado)?”. Sem saber de nada, ela apenas diz que é dona da terra e que não sabia que deveria pagar para outra pessoa.

Chocolate com Pimenta: Dona Carmem (Laura Cardoso) não deixa a neta sozinha (Reprodução/Globo)

Com a confirmação, Klaus afirma que vai até a prefeitura de Ventura denunciar a família da protagonista de Chocolate com Pimenta: “Caso não me dizerem onde está a Cabritinha, eu vou até a prefeitura, faço uma denuncia e essas terras vão a leilão”. Depois disso, a avó de Márcia (Drica Moraes) desmaia.

A cena termina com Timóteo (Marcello Novaes) tirando Klaus do sítio e dizendo que não vai aturar desaforo e ameaça do personagem. O caipira ainda joga o idoso em um tacho com água.

