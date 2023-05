Cantora sul-coreana é encontrada morta aos 29 anos; identidade foi confirmada pelos familiares

⚠️⚠️Atenção! O texto abaixo possui conteúdo sensível! ⚠️⚠️

Na sexta-feira, 12 de maio, a polícia sul-coreana revelou ter atendido a um chamado e localizado o corpo de uma cantora em sua residência. Na ocasião o nome da artista não foi divulgado, porém nesta segunda-feira, 15 de maio, autoridades e familiares confirmaram se tratar de Haesoo, de 29 anos.

Conforme publicado pela Quem, Haesoo, cujo nome verdadeiro é Kim Soo-hyun, é uma estrela do Trot, gênero musical tradicional coreano que é considerado uma das origens do K-Pop. Ela fez sua estreia nos palcos no ano de 2019 e desde então conquistou um público fiel ao participar de diversos programas de televisão.

A jovem, de 29 anos, teria atentado contra a própria vida já que ao lado de seu corpo foi localizada uma carta que descartou a possibilidade de um crime. O funeral da artista será privado para seus amigos e familiares e não contará com a participação dos fãs.

Pronunciamento oficial

Diante da confirmação, o fã clube oficial da cantora se pronunciou sobre o falecimento da artista e deixou uma mensagem aos fãs e familiares de Haesoo.

“Aqui é o fancafé oficial da cantora de Trot Haesoo, o Haesoopia. Sentimos muito em transmitir uma notícia tão devastadora e triste. No dia 12 de maio, Haesoo nos deixou e se tornou uma luz em um vasto oceano. Haesoo era uma pessoa calorosa que sabia como dar amor às pessoas ao seu redor, além de compartilhar e receber afeto”.

“Sua família enlutada, assim como seus conhecidos e colegas, estão lamentando sua partida com corações pesarosos após serem informados da notícia repentina. Seguindo os desejos da família, o funeral será feito de forma silenciosa e privada. Pedimos que evitem espalhar especulações, notícias maliciosas e rumores para que a família possa lamentar e dar seu adeus em paz”.

