Camilla de Lucas dá resposta à Sonia Abrão após apresentadora criticar seu vestido de noiva

Camilla de Lucas, que casou no último sábado (13) com Mateus Ricardo, rebateu às críticas que Sonia Abrão fez sobre seu vestido durante o programa “A Tarde é Sua’ dá última segunda-feira (15).

A apresentadora comentou sobre a escolha do vestido de fenda para a cerimônia.

“Eu não gosto de uma coisa. Eu me lembro que falei isso no casamento da Rafa Kalimann com o Rodolffo e quase cortaram a minha cabeça, mas é a mesma coisa. Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva, eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, o que uma coisa tem a ver com a outra?”

Sonia Abrão seguiu a crítica: “Eu acho um momento tão espiritualizado. Um decote, um braço de fora, uma coisa assim até vai, mas esse negócio de ficar mostrando a coxa como se você tivesse numa festa normal ou num baile ou desfile não combina. [...] Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é minha”, finalizou.

Camilla de Lucas rebate

A ex-BBB não gostou de como a apresentadora falou sobre seu vestido, e rebateu a crítica comentando a forma como Sonia Abrão interferiu nas negociações no ‘Caso Eloá'.

No Twitter, Camilla escreveu: “Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino para ter ibope. Espiritualizada é ela”.

Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela. https://t.co/Go5liGdMZi — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 16, 2023

