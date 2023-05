Agenor Tupinambá, da capivara Filó, fala pela primeira vez sobre suposta traição e indica futuro do relacionamento

Agenor Tupinambá, que ficou famoso com o caso da capivara Filó, defendeu seu relacionamento após acusação de uma suposta traição do seu parceiro, com quem namora há pouco mais de um ano.

Em entrevista ao ‘Metrópoles’, Agenor defendeu o namorado Lucas Leite, com quem namorou à distância até conhecê-lo recentemente.

“Eu e Lucas nos conhecemos pela internet em novembro de 2021 e ficamos nos falando. Daí, começamos a namorar. Em junho do ano passado, ficamos afastados por um mês, mas resolvemos tentar de novo. No final de outubro, a gente terminou. A distância não favorecia. Então, prometemos que se um dia fosse para acontecer, ia acontecer”, explicou o influenciador.

🚨 VEJA: Webnamorado de Agenor Tupinambá é exposto e acusado de traição:



“Como vocês estão namorando faz 1 ano se ele passou a virada de ano com meu amigo? Do nada virou o namorado do cara da capivara”. pic.twitter.com/TxkN0KPxzJ — POPTime (@siteptbr) May 15, 2023

Foi nesse período de término que Lucas conheceu outra pessoa. “Cada um seguiu sua vida nesse tempo. Confesso que também fiquei com outra pessoa, pois estava solteiro, assim como ele. Lucas ficou com esse rapaz nesse tempo. Depois que ele terminou o relacionamento, a gente voltou a se falar e voltamos a namorar, no fim de abril. E aí, no último dia 13, ele decidiu vir pra cá pra gente se conhecer, finalmente”.

Sobre a publicação de que estava “sem chão”, Agenor explicou que não ficou assim por causa da suposta traição, e sim por ver as fotos e vídeos do seu companheiro com outra pessoa.

“Eu nem fazia ideia de que ele tinha ficado com aquele menino. Mas ver as fotos e os vídeos me magoou, me deixou pra baixo”, disse ele à jornalista Fábia Oliveira.

Influenciador revela o futuro da relação

Após o mal-entendido, Agenor falou sobre o futuro da relação e o que quer para ele e para Lucas.

“A gente conversou bastante sobre nosso relacionamento. Amar não e só estar junto, beijar, essas coisas, tem uma responsabilidade muito grande. E vamos ficar juntos a partir de agora, chega de distância”.

