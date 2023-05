Simpatia de MasterChef termina mal: depois de tapar umbigo com moeda, Isabella Scherer mostra sequelas de alergia

A vencedora do programa MasterCheff 2021, Isabella Scherer, usou as redes sociais para alertar as pessoas e mostrar que uma simpatia rendeu dores de cabeça e a deixou também com sequelas.

A atriz e chef de cozinha confessou que em seu casamento com Rodrigo Calazans ela decidiu tapar seu umbigo para se proteger de energias ruins. Para isso, usou uma moeda colada com uma fita adesiva sobre o órgão.

“A temporada inteira do ‘MasterChef Brasil’ eu passei com o umbigo tampado. Sempre tampo em coisas importantes. E, com certeza, só ganhei o ‘MasterChef’ porque estava de umbigo tampado. E aí tampei para o meu casamento com uma moeda, e deu uma alergia no meu umbigo. Complicado, né? Mas, enfim, é isso... Minha barriga está assim, e não consigo usar ela muito de fora. Ela está até boa já, mas eu ainda fico insegurinha”, lamentou.

A filha do nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, se abriu sobre se sentir incomodada, já que a pele ao redor do umbigo ficou mais flácida após a alergia.

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans se tornaram pais em 2022 dos gêmeos Mel e Bento, que nasceram em agosto.

Colocar o esparadrapo para tampar o umbigo se tornou crença de proteção para o chakra umbilical e assim repelir as energias negativas. No entanto, o uso de moedas pode ser perigoso devido as bactérias que podem ter nesse objetivo que circula em muitas mãos.

No entanto, a astróloga, espiritualista e autora, Monica Buonfiglio, acredita que a prática não funciona e explica suas razões.

“Nós temos 72 mil chackras, que são os pontos de acupuntura. Quando a menina coloca uma pedra ou um esparadrapo no umbigo, ela tem uma falsa ideia que aquilo está tampando a sua energia. Primeiro queria dizer que esses chackras tem que ficar abertos para não entrar, mas também para que saia suas energias negativas. (...)”, explica.

Confira o vídeo completo:

