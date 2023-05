‘Manipulação’: Na Dança dos Famosos, Belo foi detonado nas redes sociais

A Dança dos Famosos está envolvida em uma nova polêmica nas redes sociais, que acusam o júri de manipulação para mandar alguém para a repescagem do reality show do Domingão com Huck. As críticas começaram quando o cantor Belo, que dançou funk, foi visto como o melhor da noite e escapou da zona de risco.

No Twitter, quem acompanhou a disputa criticou o cantor, que dançou ao lado de Camila Lobo: “Nada como um júri manipulado!! Pois a estátua da liberdade tem mais gingado que esse Belo!”, escreveu um anônimo irritado com o resultado, que foi chamado também de “forçação de barra” por alguns internautas.

Um outro fã do quadro também não entendeu como o sambista chegou ao topo da repescagem, já que o ator Douglas Silva estava na frente, mas acabou ficando em terceiro lugar: “Por essas e outras que eu não acompanho a Dança dos Famosos. Como pode o DG [Douglas Silva] ter sido o melhor da noite e ficar em terceiro lugar com o Belo todo duro em primeiro? Surreal isso!”.

Um outro fã do ex-participante do Big Brother Brasil também não gostou nada de ver DG caindo no ranking e disse que não iria mais acompanhar a atual temporada: “Parei para ver o Dança e a conclusão que tiro é que o único funk de verdade foi da Daiane dos Santos, quando comparamos todas as apresentações de homens e mulheres. Agora falando somente dos homens, o único decente foi o DG”.

O belo ficou em primeiro foi ? Kkkkkkk alguem me explica como ? #DancaDosFamosos — Bruno Santos (@Obrunnow) May 15, 2023

Porém, a disputa deste domingo (14) não ficou apenas com os participantes famosos, os jurados escolhidos por Luciano Huck também foram detonados na web: “Acho as notas que o júri técnico dá para os homens no dança injustas demais comparadas às das mulheres. Disparadas elas são muito melhores e recebem notas baixas e várias críticas nada a ver”.

Depois da disputa deste fim de semana, a repescagem do quadro Dança dos Famosos ficou com Belo em primeiro lugar, recebendo 169,3 pontos, Bruno Cabrerizo em segundo, com 169,3, e Douglas Silva na terceira posição, com 168, 8 pontos. Além deles, Nattan ficou em quarto e Thiago Oliveira em quinto lugar e foram para a repescagem.

DG foi o melhor . Como Belo ficou em 1°???#DançaDosFamosos — Júlia Ferreira Mota (@Ju_F3rr3i7a) May 15, 2023

