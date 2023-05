Maíra Cardi se emociona com surpresa no Dia das Mães: ‘Um grande segredo’

Em uma publicação ao lado do noivo e dos filhos, Maíra Cardi fez questão de agradecer pela surpresa de Dia das Mães feita por eles. Em suas redes sociais, a coach de emagrecimento mostrou momentos do café da manhã cuidadosamente preparado pelo noivo, Thiago Nigro, e por seus filhos, Lucas e Sophia.

Conforme publicado pelo O Dia, a influenciadora afirmou ter sido pega de surpresa por todos logo nas primeiras horas do domingo.

“De cara lavada e acabando de acordar eu tive a surpresa de um café na cama feito por essa turma de tanto amor. Um grande segredo que os três conseguiram guardar! Amo vocês. Obrigada, Deus. Nada é impossível para o Seu poder! Feliz Dia das Mães”, escreveu a coach ao revelar a surpresa.

Entre os comentários, Thiago fez questão de parabenizar a noiva pela data: “Parabéns pelo seu dia amor! Você é uma ótima mãe. Amo você”, escreveu o Primo Rico.

Reação dos seguidores

Em pouco tempo, o registro publicado por Maíra alcançou diversos seguidores que não demoraram para interagir com a publicação e compartilhar suas opiniões sobre a surpresa de Dia das Mães da influenciadora.

Entre os comentários, muitos ressaltaram a presença de Lucas, o filho mais velho de Maíra, fruto do relacionamento com o empresário Nelson Rangel.

“Nunca vi os filhos parecerem tanto com a mãe! Parece que é só dela!”, comentou uma seguidora.

“É impressão minha, ou o Lucas é mais chegado com o Thiago do que era com o Arthur?”, questionou outra.

Apesar dos questionamentos, ela não fes declarações sobre a relação entre o filho mais velho e seu noivo, mas respondeu sobre a presença do filho nas fotos em uma publicação dos stories: “Ele odiava aparecer nas redes, e agora está sendo ‘tanto faz’”.

Leia também: Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam o destino da lua de mel do casal