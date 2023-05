“Guimezinho”: foto de Dia das Mães mostra MC Guimê quando era criança

Assim como muitas celebridades, MC Guimê também aproveitou o domingo para fazer uma postagem para homenagear o Dia das Mães.

“Feliz dia das mães a todas as mamães do mundo! Mta saúde, proteção, luz e bençãos a elas. Em especial p/ minhas duas mães, mulheres guerreiras q me smp me deram mto amor! Sem elas eu não seria o Guilherme e mt menos o Guime q hj sou”, declarou em seu Instagram.

Em resposta, sua mãe também fez uma declaração de amor para seu filho nos comentários. “@mcguime Meu filho você é exemplo perfeito de tudo que eu fiz de correto na minha vida. ❤️ Guilherme vc é bênção da minha vida !!! AMOR INCONDICIONAL!!! Meu coração todinho!!! Quero lhe dizer que mais do que o amor que sinto por vc ,é o orgulho que tenho de vc... luz da minha vida ...#gratidão“, disse.

Mas o que chamou a atenção dos seguidores do rapper foi a foto em que ele aparece ainda criança, com cinco ou seis anos de idade. “É isso desde pequeno,@mcguime Com cara de mc guimê”, disse um dos seguires. “Estiloso sempre”, garantiu outra seguidora. “A mesma cara desde pequeno. Lindo !”, declarou outra fã.

LEIA TAMBÉM: Simpatia de MasterChef termina mal: depois de tapar umbigo com moeda, Isabella Scherer mostra sequelas de alergia

MC Guimê com cara de MC Guimê

Após semanas aparecendo muito pouco nas redes sociais, depois que enfrentar uma série de problemas após ser expulso do BBB 23 e ver se casamento desmoronar, Guimê voltou a postar nas suas redes e fazer shows.

Neste domingo ele fez uma postagem com um casaco felpudo preto e branco e um óculos branco, todo estiloso. “Diferente dos iguais”, escrever.

A postagem causou reação imediata dos fãs, que também andavam chateados com o sumiço do músico. “MC Guimê com cara de MC Guimê”, declarou um dos fãs ao ver a foto. “O homem tá de volta!”, garantiu outro. “Olha só como ele vem! Que isso pai tá on demais”, disse.