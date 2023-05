Ex de Andressa Urach posta foto com o filho no Dia das Mães, mas internautas compara criança com a mãe Imagem: reprodução Instagram (@thiago_lopes_oficial_10 e @andressaurachoficial)

Ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes fez uma publicação ao lado do filho Leon no Dia das Mães e recebeu muitas mensagens positivas pela data.

Na legenda da foto publicada no último domingo (14), Thiago escreveu “Momentos de qualidade”. Entre as mensagens, muitas pessoas parabenizaram o rapaz por passar a data ao lado do filho.

“Parabéns por este Dia das Mães. Você que está fazendo o papel de mãe, por sinal com muita maestria, dedicação, amor! Leon sem dúvida irá retribuir esse amor”, escreveu uma pessoa. “Parabéns pelo seu dia! Mãe é quem cria!”, escreveu outra.

Contudo, diversos usuários comentaram a postagem comparando a criança com a mãe. “A Cara da Andressa”, disse uma mulher. Outra também comentou algo parecido: “Ele é a carinha da mãe, muito fofo”.

A ex-modelo Andressa Urach passou o Dia das Mães curtindo a família. Em seu canal no Youtube, ela contou aos fãs que visitou o filho caçula Leon, que mora com o pai, no sábado (13), e depois seguiu durante o fim de semana na companhia do mais velho, Arthur (assista abaixo).

“Acabei de chegar lá do Leon, passei a tarde com ele, enquanto o Arthur trabalhava na barbearia”, relatou ela. No domingo (14), enquanto almoçava com a mãe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela voltou a falar sobre o pequeno. “Estamos em família, só faltou o Leonzinho, mas se Deus quiser em breve ele estará com a gente”, disse a ex-miss Bumbum.

O caçula mora com o pai desde o divórcio conturbado de Andressa com Thiago Lopes, em fevereiro desde ano. Apesar dos atritos, a ex-modelo contou que eles dois se entenderam e convivem em harmonia para o bem de Leon.

