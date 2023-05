Carol Batista compartilha ensaio seminu com Kaká e impressiona internautas

Carol Batista Leite impressionou internautas após compartilhar alguns clicks ao lado do marido, o ex-jogador Kaká, na tarde desta segunda-feira (15). O casal chamou a atenção dos seguidores após surgir seminu em registros conceituais preto e branco.

Na primeira foto, Kaká e Carol encaram a câmera com olhares profundos, enquanto se abraçam sem camisa. Já na segunda, o casal surge se beijando ainda abraçados. Entretanto, é possível ver que ambos estão vestidos da cintura para baixo.

Veja:

Após o compartilhamento, a web prontamente se manifestou. Confira alguns comentários depositados na publicação:

“Casal lindo. Carol Batista Leite e kaká, que Deus abençoe sempre a união de vocês.”

“Meu Deus, é muita beleza.”

“Meu Deus, que lindos. Que obra de arte.”

“Um dos ensaios mais lindos.”

“Amei essas fotos.”

Embora o casal tenha sido elogiado por diversos usuários, alguns ainda criticaram os registros por conta da religião do casal. “Crente sensualizando?”, questionou uma internauta. Outros seguidores do casal ainda apontaram a aparência do jogador como conservado. “O Kaká dormiu no formol”, brincou uma seguidora.

Leia mais:

Jojo Todynho polemiza ao rebater comentários de haters

Quando se trata de autodefesa nas redes sociais, Jojo Todynho não tem papas na língua. A cantora, de 26 anos de idade, mandou um recado aos haters enquanto se arrumava para apresentar um trabalho da faculdade de Direito, na última quinta-feira (11).

Jojo Todynho se enfurece e manda recado após receber críticas: ‘Vão ter que bater de frente’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

“Recado bem curto e grosso. Estou na minha melhor fase e dela não vou sair. Invadir meu espaço e timeline é abuso demais. Vão ter que bater de frente com um lado da Jojo que eu também não gosto”, disse Jojo, ao abrir sua sessão de stories na rede social.

Embora Jojo receba diversas mensagens de carinho no dia a dia, a famosa não escapa de comentários maldosos dos haters. Contudo, a cantora não deixa se abalar e sempre bate de frente referente às mensagens negativas recebidas. Confira o resto do discurso da artista: