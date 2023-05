Carla Diaz desabafa sobre perseguição após ser denunciada ao Ministério Público: ‘Me sinto extremamente esgotada’

Carla Diaz usou suas redes sociais para fazer um desabafo na noite desta segunda-feira (15), após ser denunciada anonimamente ao Ministério Público, junto ao noivo, o deputado Felipe Becari. De acordo com a atriz, a denúncia questionava o valor de anel de noivado do casal, bem como os custos de sua viagem para a Itália.

“São 30 anos anos de muito trabalho para conquistar as coisas que eu tenho. Tudo o que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto. A vida que eu tenho hoje, estável, é porque eu sigo trabalhando de segunda a segunda”, iniciou o comunicado.

Segundo a atriz, os resultados de suas conquistas não vieram sem muita luta e suor. Ela conta que sempre trabalhou com a mãe para nunca faltar projetos e conseguir seguir nessa profissão a qual iniciou aos dois anos de idade.

Ao continuar a nota de esclarecimento, a famosa detalhou alguns episódios de perseguição pelos quais passou após assumir seu relacionamento com o deputado.

Leia mais:

Ameaças pós-reality

“Participar de um reality show em 2021 me deu mais visibilidade, porém trouxe momentos difíceis.. Há dois anos eu convivo com algumas situações absurdas. Vou dividir algumas situações com vocês, porque eu me sinto extremamente esgotada e chegamos a um limite. Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou”, explicou a atriz.

Carla Diaz teve um relacionamento com Arthuir Picoli durante o ‘BBB 21′, que acabou gerando diversos fãs do casal. Contudo, alguns seguidores da dupla parecem não ter aceitado muito bem o fim do relacionamento.

“Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado”, desabafou.

“Sobre o meu noivado, eu só conseguia pensar na surpresa, na emoção de ter os meus pais naquele momento e poder vivenciar aquela emoção única. Nunca poderia imaginar a maldade do outro sobre um dos momentos mais especiais que vivi”, continuou.

A atriz conta que se manteve calada o máximo que pôde, mas acabou atingindo o limite de seu emocional.

“Precisava dar um basta! É perturbador saber que tem pessoas desejando o mal para o outro”, acrescentou.