Shakira: 5 frases de seu novo tema, dedicado aos seus filhos, que faz com que as mães solteiras se identifiquem

1. “Você é a luz que me guia e me leva para casa”

2. “Você é o meu consolo em meus dias escuros”

3. “Você é o meu melhor amigo, meu único amigo”

4. “Você é meu porto seguro, o meu lar”

5. “Você é o meu anjo, o meu bem mais precioso”

Ao que tudo indica, Shakira deixou para trás o desgosto e colocou de lado as canções dedicadas a Piqué para lançar uma música que emocionou o mundo inteiro.

A colombiana estreou este quinta-feira o tema de sua nova música, Acróstico , que é dedicado aos seus filhos Sasha e Milán e onde tenta expressar tudo o que viveu após a infidelidade de Piqué.

Isso porque a famosa chorou muitas lágrimas pelo dor causado após a traição do pai de seus filhos, mas justamente seus pequenos foram sua grande força, e quem a ajudou a sair adiante, explicou.

Por isso, ela quis expressar neste tema o que seus filhos significam para ela e como a ajudaram a sair do buraco em que estava.

Na canção existem muitas frases emocionantes e poderosas que fizeram com que muitas mães solteiras que passaram pela mesma experiência se identificassem, e aqui mostramos as melhores.

“Você me ensinou que o amor não é uma fraude, e que quando é verdadeiro, não acaba.”

"Tentei que você não me visse chorar, que não visse minha fragilidade, mas as coisas nem sempre são como sonhamos."

“E mesmo que a vida me trate assim, vou ser forte só para você. A única coisa que eu quero é sua felicidade e estar contigo.”

“O teu sorriso é a minha fraqueza, querer-te serve como anestesia para a dor, faz me sentir melhor”.

“Você veio para completar o que sou. Quebrar apenas um prato, não toda a louça. E, embora eu não saiba como oferecer a outra face, aprender a perdoar é sinal de sabedoria.”

Estas são algumas das frases mais bonitas da música, que fez com que muitas mães solteiras se identificassem, pois por seus filhos elas são capazes de fazer qualquer coisa, mesmo com o coração partido.

“Morri de amor DE AMOOOOR 😍”, “Sinto um nó na garganta com esta música 🥹 𝑄𝑢𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑎!!! 💌”, “Você chegou até o mais profundo do nosso coração Shaki”, “Eu escuto e não paro de chorar, me sinto tão identificada”, “Ser mãe solteira é a coisa mais dolorosa que me aconteceu na vida, suas palavras expressam tudo o que eu vivi!”, e “Eu já ouvi 4 vezes e chorei as 4 vezes!!”, são algumas das reações dos fãs à canção.