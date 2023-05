Mais Você em crise: Demissões chegam ao programa de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga apresenta o Mais Você com look inspirado nos anos 1920 (Reprodução/Globo)

Depois de passar o facão no setor do jornalismo, a Globo teria mexido em parte da produção do Mais Você, de Ana Maria Braga, que atualmente faz o matinal na sede da emissora em São Paulo.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde, cerca de 20 profissionais foram desligados do canal: “A equipe da Ana é muito unida, já trabalha ali há alguns anos e a TV Globo, focada em deixar a conta no azul e também resolvendo ali por conta de tecnologias novas que estão chegando no mercado, acabou desligando alguns funcionários”, comentou.

Segundo o colunista da Band, a decisão não teria afetado apenas o matinal comandado por Ana Maria Braga, mas outros programas da casa: “Isso afetou não só o programa da Ana Maria Braga, mas também a equipe de jornalismo do canal e cerca de 20 profissionais foram desligados da emissora”.

Durante o programa, Baldi disse que Ana Maria Braga foi muito sensível ao saber que parte do Mais Você não estaria mais com ela: “Foi aquele choro, aquela tristeza nos bastidores. Obviamente, a Ana, que é muito sensível sempre, ficou triste ao saber que esses profissionais teriam que ser desligados, e isso acabou gerando aquela onda de instabilidade”.

Por fim, ele contou que Ana Maria Braga teria ido até a direção da Globo e teria confrontado a decisão: “A Ana foi na direção, percebendo essa movimentação, e pediu para não mexer com a equipe dela”. Segundo o jornalista da Band, a famosa disse que quer trabalhar com quem está vestindo a camisa.

Ao longo da semana, a apresentadora do Mais Você também precisou segurar as lágrimas ao saber da morte de duas pessoas importantes em sua vida. Na segunda-feira, a famosa noticiou a morte da culinarista Palmirinha Onofre, que foi uma de suas parceiras na televisão, já em outro programa ela foi pega de surpresa com a partida de Rita Lee, aos 75 anos.

