‘Carismática’: Maria Cândida encanta fãs do Encontro com Patrícia Poeta; entenda

Patrícia Poeta segue no comando diário do Encontro, mas há quem use a internet ainda para procurar uma possível substituta da famosa e, nesta semana, Maria Cândida foi a escolhida.

Tudo começou quando a contratada da TV Globo, que geralmente aparece no É de Casa, foi ao programa para comandar o quadro do Bem-Estar e chamou a atenção do público, que ficou encantado com a presença da jornalista.

Pelo Twitter, a famosa recebeu inúmeros elogios: “Maria Cândida eleva o nível de animação e simpatia no Encontro”, escreveu uma pessoa, que disse ainda que Tati Machado também tinha o astral lá em cima.

Maria Cândida eleva o nível de animação e simpatia no #encontro e #tatimachado também. — 🌴Rainha da Cocada Pretah🌴♍👼🌍💷🎮📺📻🎤💻🎵🎨🍺 (@DaPretah) May 11, 2023

Outro perfil também disse que a loira tinha potencial para comandar o Encontro: “A Maria Cândida é tão carismática e merecia ser reconhecida com um programa só dela. Ela tem potencial, porém, infelizmente, é sempre subvalorizada, recebendo uma fração do espaço que merece”.

Uma terceira anônima destacou que Maria Cândida deveria ser apresentadora do Encontro. Mas, vale destacar que, até o momento, a direção da TV Globo não pensa em tirar Patrícia Poeta do matinal, que enfrentou uma baixa na audiência, mas segue sendo um dos principais programas do canal.

A Maria Cândida é tão carismática e merecia ser reconhecida com um programa só dela. Ela tem potencial, porém, infelizmente, é sempre subvalorizada, recebendo uma fração do espaço que merece #Encontro — Marco Rabanne (@MarcoRabanne) May 11, 2023

No mesmo dia, Patrícia Poeta foi exposta por Tati Machado, que contou que a apresentadora já esteve pertinho de Beyoncé. Segundo a contratada da TV Globo, a revelação foi feita nos bastidores do programa.

“Gente, sabe onde foi que a Paty encontrou? Em uma churrascaria”, disse Tati, que é responsável por levar as notícias dos famosos ao matinal. Dando algumas risadas, Patrícia respondeu: “Eu levei o meu filho para comer em um restaurante em Nova York e ela estava lá com o Jay-Z”, contou a famosa.

Patrícia Poeta conta como encontrou Beyoncé em Nova York (Reprodução/Globo)

Para quem não viu, a revelação aconteceu quando Tati Machado falou sobre o valor de R$ 15 mil pago pelo humorista Marcus Majella para ver show de Beyoncé de cima do palco. A cantora americana está viajando com a turnê Renaissance, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), em Estocolmo, na Suécia.

Ao falar sobre o intérprete de Ferdinando do seriado Vai que Cola, Tati Machado pediu para a diva também levar a sua turnê para o Brasil e lembrou que assistiu ao show durante o Rock in Rio, mas que nunca tão de perto. Vale destacar que o valor pago pelo ator foi de 2,4 mil libras, moeda usada na Inglaterra.

