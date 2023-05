Vai ficar em casa? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

om serviços de streaming intermináveis, filmes de grande sucesso chegando aos cinemas a cada semana e um fluxo constante de novas séries que nos dizem que devemos assistir, pode ser bem difícil tentar acompanhar. Claro, mantemos nossos olhos em listas como os títulos mais assistidos da Netflix, mas os grandes sucessos nem sempre valem a pena assistir. Então, como você analisa tudo isso?

Mas, pode ficar tranquilo que você não precisará rolar mais a tela entre seus streamings. Facilitamos um pouco o seu trabalho ao indicar quais valem neste final de semana.

Da famosa prequela de Bridgerton, a filmes aclamados que finalmente estão chegando aos serviços de streaming, como Air, aqui está o que assistir neste fim de semana.

5 filmes para assistir neste final de semana

A Mãe | Netflix

Jennifer Lopez é uma estrela de ação completa no novo thriller da Netflix, A Mãe, onde ela interpreta uma agente do FBI que fará de tudo para proteger sua filha. É um passeio emocionante de duas horas que examina as relações mãe-filha e desafia estereótipos superficiais.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton | Netflix

Na altamente antecipada série derivada de Bridgerton, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, os fãs têm a chance de ver a história de origem de uma jovem rainha Charlotte e como ela chegou ao poder. A série já era aplaudida por sua diversidade em um gênero que geralmente carece disso, agora também existem personagens LGBTQIA+.

AIR: A História Por Trás do Logo | Prime Video

Neste ponto, Michael Jordan é quase tão famoso por seus tênis quanto por seu legado no basquete. No drama histórico Air, acompanhamos o funcionário da Nike que fechou um acordo com a Jordan e mudou o mundo dos calçados esportivos para sempre. Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans e Viola Davis estrelam.

Rainha Cleópatra | Netflix

Quem realmente era a misteriosa rainha egípcia que foi retratada por todos, de Elizabeth Taylor a Claudette Colbert? No novo docudrama da Netflix, Rainha Cleópatra, seguimos a última faraó do Egito enquanto ela tenta navegar pela vida no trono.

Still: Um filme de Michael J. Fox | Apple TV+

Michael J. Fox alcançou o estrelato com papéis em programas como00 e em filmes de grande sucesso como De Volta Para o Futuro. No entanto, quando ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson na casa dos trinta, tudo mudou. Agora, neste documentário íntimo, Michael conta sua história.