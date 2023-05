Investigação sobre morte de Marília Mendonça é concluída e resultado será apresentado primeiro à família

Após três semestres do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça, O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), finalizou a investigação do caso. O ocorrido resultou na morte da artista e mais quatro pessoas, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais, em novembro de 2021.

A conclusão do caso será apresentada primeiro a todos os familiares das vítimas, na próxima segunda-feira (15). Dona Ruth finalmente saberá dos detalhes envolvendo o acidente da filha, bem como todos os familiares das vítimas. Em seguida, o relatório final será disponibilizado publicamente para “promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas”, segundo o Cenipa.

O acidente deixou cinco pessoas mortas. Além de Marília Mendonça, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro.

Filho de Marília Mendonça homenageia a avó, Dona Ruth, no Dia das Mães

Ruth Mendonça, mãe de Marília Mendonça, viralizou nas redes após compartilhar um vídeo emocionante, na última quarta-feira (10). No registro, Léo, de três anos de idade, filho da artista que faleceu no acidente aéreo em 2021, surge homenageando a avó com uma canção de Dia das Mães.

Veja a homenagem do filho de Marília Mendonça que emocionou a todos na escola Imagem: reprodução Instagram (@donaruthoficial)

Enquanto performa a canção de Johnny Cash, ‘You Are My Sunshine’ (Você é meu raio de sol, em tradução livre), Dona Ruth não se contém e acaba se emocionando, impossibilitada de segurar as lágrimas.

Após o compartilhamento, a web prontamente reagiu nas redes sociais, manifestando mais uma vez o carinho e a saudade por Marília Mendonça, além de prestigiar o vídeo do pequeno Léo.

