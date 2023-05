Foi com esta receita que Silvia Popovic conheceu Palmirinha Onofre

A morte de Palmirinha Onofre deixou o Brasil em luto, mas também fez com que muitas histórias sobre a vovó mais querida do país fossem reveladas e, durante a atração O Programa de Todos os Programas, Silvia Popovic relembrou como conheceu a culinarista.

“Eu tinha, nesta época, um programa na Band à tarde, e tinha umas duzentas pessoas na plateia e eu fazia o programa no meio, com plateia do lado e do outro, porque eu entrevistava as pessoas. De repente, eu estava lá e eu senti um cheiro gostoso de comida”, começou a famosa.

Segundo ela, o cheiro da comida tomou conta do estúdio e Silvia acabou olhando para o lado e encontrou Palmirinha, que estava com uma cestinha de vime nas mãos: “Eu olhei e perguntei o que ela tinha levado o jantar. Ela respondeu que não e que tinha levado as empadinhas para me dar de presente. Ela foi fofa”.

No programa, Palmirinha perguntou se Silvia Popovic queria experimentar: “Eu respondi que era lógico. Quando eu peguei a empadinha dela e comi, aquilo derreteu na boca. Era maravilhosa!”, lembrou a apresentadora, que fazia o programa ao vivo.

Durante a entrevista, Silvia lembrou que Palmirinha disse que sustentava as três filhas fazendo empadinha: “Ela me disse que vendia empadinha e sonho na rua e eu questionei se ela não era casada”.

Palmirinha e o mascote de seu programa na TV (Reprodução/Instagram)

Em uma conversa nos bastidores do programa, a vovó Palmirinha contou que estava em processo de separação e disse ainda que o marido era violento: “O que era apenas um caso de plateia virou o principal assunto. Eu peguei e entrevistei ela. Na época, o Brasil inteiro encomendou as empadinhas e ela saiu da obscuridade da vida que ela tinha, muito dura e difícil de vender e ficou muito conhecida”.

Em seguida, a ex-apresentadora da Band falou como Ana Maria Braga conheceu a cozinheira: “Ela começou a servir em festas e a Ana Maria Braga convidou ela para ser a culinarista do programa. Ela a chamou uma vez e ela foi encantadora. A Palmirinha era encantadora, era zero pretensão. Ela falava errado e a comida era fácil, era do brasileiro”.

