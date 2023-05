Este é o vestido etéreo e cristalino de Halle Bailey, atriz da live-action de ‘A Pequena Sereia’, utilizado em premiére

A estreia do live-action de ‘A Pequena Sereia’ nos cinemas está cada vez mais próxima. Agendado para o dia 25 de maio deste ano, o longa da Disney reuniu todo o elenco na premiére da produção clássica em Las Vegas, incluindo Halle Bailey, intérprete de Ariel na trama.

A famosa, que foi uma das presenças principais do evento na última segunda-feira (8), surgiu com um vestido etéreo, prateado e todo cristalino para fazer jus à sua personagem que vive no fundo do mar. Fruto da criação do estilista Valdrin Sahiti, a peça de tecido molhado comporta um busto em formato de conhas.

Confira o look:

“A estreia de ‘A Pequena Sereia’ em Las Vegas... nós conseguimos, gente. Estou tão emocionada e feliz que este filme está quase saindo para todos vocês verem. Esta foi a primeira estréia da tiragem de imprensa e eu estou em lágrimas e me sentindo muito grata”, escreveu na legenda.

Leia mais:

Halle Bailey recebe elogios por atuação no live-action

Embora esteja há anos na indústria como cantora, ‘A Pequena Sereia’ é o primeiro trabalho cinematográfico de Halle Bailey. Pela responsabilidade de um papel principal, a famosa entrou na mira dos espectadores. Contudo, o diretor do live-action, Rob Marshall, já bateu o martelo sobre a atuação da famosa e rasgou elogios por sua performance.

“Ela nunca tinha feito algo assim antes. Depois ela me contou que estava assustada todos os dias, o que eu não sabia. Eu nunca senti medo nela. Ela parecia tranquila o tempo todo, absorvendo tudo o que nós dizíamos. Ela absorveu tudo tão rapidamente, mas o fez com bom gosto”, disse Marshall em recente entrevista ao Comic Book.

“É interessante. Ela entendeu a câmera imediatamente. Foi muito natural. Você pode ver que ela é natural e autêntica na frente da câmera. Dizem que a câmera precisa adorar você, e a câmera a adora. É algo que está nela. Eu estou ansioso para vê-la se tornar uma estrela de cinema. É muito empolgante”, acrescentou.

Assista ao trailer: