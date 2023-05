Esta foi a homenagem de Preta Gil prestada a enfermeiros, em meio a tratamento contra câncer

O Dia Internacional da Enfermagem foi celebrado nesta sexta-feira (12) e contou com uma homenagem de Preta Gil, por meio das redes sociais. A cantora, que tem enfrentado um câncer de intestino, compartilhou um vídeo com diversos momentos sendo cuidada por enfermeiros. Na legenda, Preta escreveu:

“Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. Essa profissão que é tão bonita e necessária! Durante todo o meu tratamento, tenho tido contato com vários enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Tenho muito respeito por essa profissão e nós que somos cuidados por eles, nos sentimos gratos por tanto amor e profissionalismo. Estamos frágeis e vulneráveis e muitas vezes um gesto de carinho vindo de um deles, nos fortalece e conforta. Obrigada a todos e todas que cuidaram de mim nessa empreitada, sou muito grata! Parabéns a todos!”

Como trilha sonora, a cantora selecionou a música ‘Tempo Rei’, de Gilberto Gil, enquanto circulam alguns trechos de seu tratamento e cuidado recebido pelos profissionais homenageados.

Ao viajar para São Paulo com o intuito de tratar do câncer, Preta Gil revelou os cuidados que tem com o cabelo, além de abordar a queda. Em tom de brincadeira, a cantora falou sobre a perda recente dos fios.

“Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida”, escreveu Preta na legenda da publicação. A famosa também foi a um spa para cuidar dos fios.

Anteriormente, a filha de Gilberto Gil explicou em suas redes sociais que seu tratamento não afeta tanto o couro capilar: “Eu não faço tratamento para cair o cabelo. Tem aquela touca de gelo, né…No meu caso, eu não posso fazer essa touca, porque eu uso um remédio que eu não posso, enfim, beber gelado, nem nada disso”, começou ela.

“A doutora Ketlyn, minha médica, minha dermato [dermatologista], me passou uma vitamina para me ajudar. O meu cabelo vai cair, pode ser que ele caia pouco, pode ser que ele caia muito. Ele já está caindo, alguns bastantes fios, mas não tufos”, continuou.