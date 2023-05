Dia de Fátima: Ana Maria e outros famosos brasileiros que são devotos da santa

Nossa Senhora de Fátima é uma das santas mais conhecidas da igreja católica e, mesmo sendo ligada a história de Portugal, conta com muitos devotos brasileiros, incluindo alguns famosos, que celebram neste sábado (13) sua aparição.

Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você, é uma das devotas mais conhecidas. Ela atribui à santa a cura de um câncer, em 2001: “Fui convidada para a primeira missa por Hebe Camargo. Naquela época, ainda estava com câncer, estava me tratando, então prometi, durante aquela missa, que todos os anos faríamos uma comemoração”, contou a veterana.

Em Fina Estampa, Griselda (Lilia Cabral) reza para Nossa Senhora de Fátima (Reprodução/Globo)

A atriz Lília Cabral, que está no ar na reprise da novela Chocolate com Pimenta, também é muito fiel. Nas tramas da Globo, a famosa também interpretou Griselda, personagem de Fina Estampa, que era muito ligada a Nossa Senhora de Fátima.

Outro ator que é devoto da santa é Maurício Mattar, que já confessou que fez uma promessa para Fátima e com a graça concedida viajou até Portugal e subiu de joelhos o Santuário, que fica na região central do país, para agradecer a realização de seu pedido.

Fafá de Belém é devota de Nossa Senhora de Fátima (Reprodução/Instagram)

Já no mundo da música, Fafá de Belém também é muito ligada à imagem da santa portuguesa. Segundo ela, seu nome, Fátima, foi escolhido por seu pai, que era devoto e tinha feito uma promessa. Além dela, Leonardo e o filho, Pedro Leonardo, também costumam celebrar a data e também levam um terço para o camarim.

Nas redes sociais, Pedro Leonardo disse que seu pai sonhou com a santa e disse que ele iria acordar, após o grave acidente de carro que sofreu em abril de 2012 e, de fato, isso aconteceu depois de sete dias.

