‘Desculpe a sinceridade’; diz Selton Mello sobre mau cheiro de fumantes após contar que está há 1 ano sem fumar

Selton Mello decidiu compartilhar nas redes sua luta contra o vício do cigarro, nesta sexta-feira (12). De acordo com o ator, foram 25 anos fumando todos os dias. Em um story no Instagram, o artista comemorou ter completado um ano sem fumar e abordou as dificuldades de romper o hábito.

“Um ano que deixei de fumar. 365 dias sem cigarro. Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei pro vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi bem difícil, mas não é impossível. Sabe o que me ajudou muito? A percepção que aquilo fede muito”, iniciou o texto em um story na rede social.

De acordo com o ator, uma das coisas que o ajudou a romper o hábito é o cheiro de quem costuma fumar. Para ele, fumantes cheiram mal e ter ciência disso pode ser um incentivo para acabar com o vício.

“Quando eu via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar”, declarou Selton.

“Não adianta perfume e chiclete, você está se impregnado. Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi, de fato, o cheiro. A fedentina me ajudou na missão de largar”, continuou.

Para finalizar, Selton Mello esclareceu sobre não se considerar um ex-fumante, haja vista que a luta contra o vício não termina de forma tão simples. Ao acrescentar, o artista afirmou ter tido intenção de incentivar as pessoas a cessar o hábito por meio de seu depoimento.

“Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível”, declarou.