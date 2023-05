Angélica revela ter presenteado a mãe com vibrador, após polêmica com publicidade: ‘Ela quem pediu’ (Reprodução/Instagram @angelicaksy)

Angélica causou um alvoroço na semana passada, após fazer publicidade em que sugeria vibradores como presente para as mães, próximo ao feriado do Dia das Mães. Durante o teaser do programa ‘Conversa com Bial’, programado para ir ao ar na noite deste sábado (13), a apresentadora surge com uma revelação inusitada.

Seguindo o próprio conselho presente na publicidade, a famosa revelou que presentou sua mãe com um vibrador. Angélica ainda revelou que sua mãe, dona Angelina, 79, nunca tinha usado o brinquedo sexual e foi a responsável pelo pedido.

“Sim, ela quem pediu, porque eu comecei a fazer a divulgação do produto. Aí ela viu e falou: ‘Angélica, eu quero aquele negócio lá que você divulgou’. Ela nem conseguia falar o nome vibrador. Aí eu dei pra ela e expliquei, disse que tinha que colocar pra carregar. Ela disse ‘depois eu te conto’, eu brinquei e disse ‘não me conta, não!’”, contou Angélica, brincando com a situação.

Leia mais:

Relembre a polêmica

Como sugestão para o Dia das Mães, a apresentadora Angélica resolveu compartilhar uma dica de presente completamente inusitada. A famosa somou o presente sugestivo com uma propaganda de uma loja em que é cofundadora.

“Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”, postou.

A esposa do apresentador Luciano Huck também ressaltou que o produto estava com 20% de desconto. Após realizar a publicidade, não foi o marketing que movimentou os internautas, mas sim o produto.

Angélica recebeu diversas críticas nas redes, gerando alvoroço por conta de sua sugestão de Dia das Mães. Confira as reações na web: