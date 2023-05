‘Show de desrespeito’: Patrícia Poeta vive tensão com ‘corte’ em Manoel e repórter

A apresentadora Patrícia Poeta voltou a ser criticada nas redes sociais. Desta vez, a comandante do Encontro estava com um link direto da Bahia, mas perdeu o contato com o repórter, que estava ao vivo, deixando um clima estranho para os internautas.

Quem acompanhava o programa da TV Globo não perdoou a queda do sinal, que já virou comum em outras entrevistas feitas pela jornalista no matinal: “Que perdeu o que Patrícia, vocês cortaram a transmissão, toma vergonha!”, escreveu uma pessoa, no Twitter.

Hoje é mais um dia que a Patrícia Poeta está de ovo virado com o Manoel. Já ignorou algumas vezes no início do programa ao falar do Fundo de Quintal e agora cortando o cara que foi levar o microfone para o convidado da plateia. #Encontro — Vander Antunes (@vanderantunes) May 12, 2023

Um outro disse que a situação era um “show de desrespeito”, mas há também que disse que a Globo cortou a transmissão ao vivo do repórter por ele estar em um “terreiro”. Além da crítica, outros perfis optaram por homenagear as pessoas pretas: “Cortaram de propósito. Viva o povo preto!”.

Um detalhe também chamou a atenção de quem acompanhou o Encontro desta sexta-feira (12). Pelo Twitter, um anônimo destacou que o repórter “saudava o povo preto” e disse que “‘acidentalmente’ a transmissão caiu antes dele acabar de falar”.

Porém, os problemas envolvendo os telespectadores do Encontro e Patrícia Poeta começaram bem antes da reportagem, já que, para muitas pessoas, a famosa voltou a cortar Manoel Soares ao vivo: “Deixei o Encontro rolando na TV e vi Patrícia Poeta e Manoel Soares se cortando umas quatro vezes em menos de um minuto”, disse um.

A Patrícia e o Manuel se odeiam kkkkkkkk um atropelando o outro que horror de assistir #Encontro — Igu (@igufromrio_) May 12, 2023

Um outro anônimo classificou como constrangedor ver a apresentadora falar “em cima do Manoel e vice-versa”. Ele ainda relatou que a famosa decidiu tirar o sapato para dançar para levar o “plano da câmera para si”.

Por fim, um internauta perguntou se alguém ainda estava assistindo o matinal da Globo: “Alguém assistindo o Encontro , os atropelos da Patrícia e do Manoel é de fazer vergonha . Não sei o que Globo está esperando para acabar com isso , uma emissora tão renomada se sujeitar a isso”.

Ainda cortaram a transmissão ao vivo de Salvador, povo preto , religião africana exige RESPEITO! Faz um programa Gospel pra Patrícia Poeta, eu que não vou assistir, mas combina com ela🤮#Encontro — RoSe Lima (@k7sb62f6vk) May 12, 2023

