“Shakira?”: suposta amante de Lincoln Lau reage a anúncio de música de Gabi Martins

A cantora Gabi Martins anunciou que vai lançar no próximo dia 17 uma música chamada “Passa o Indereço”, cujo nome será uma alusão a uma conversa flagrada pela cantora entre seu namorado, Lincoln Lau, e sua amante. O erro da grafia é proposital, foi como a suposta amante havia escrito a palavra.

A suposta amante seria Kamille Millane, que ironizou no Instagram a nova música de Gabi. “Que vergonha! Está achando que é a Shakira?”, disse, com vários emojis de risada. Sua postagem foi criticada pelos seguidores, que disseram que ela não deveria se manifestar, já que estava tendo um relacionamento com um homem casado.

A traição foi exposta pela cantora nesta sexta-feira, pelas redes sociais, onde publicou prints de conversas entre Lincoln com a mulher. Pelas conversas, é possível ver que Kamille teria dormido na casa de Lincoln e se encontrado com ele várias outras vezes antes dele terminar o relacionamento com Gabi Martins.

“Isso foi domingo, ele chamou a mulher pra ir na casa dele”, escreveu na legenda do post onde expõe a traição. “Tô tentando ficar calma, ainda tô tentando entender as coisas. Mas assim, tô extremamente decepcionada. É como se eu tivesse levado uma facada nas costas”, disse.

“Passados alguns processos de amadurecimento descobri que mesmo sendo uma mulher forte e independente eu também posso ser uma vítima. Além disso, cabe a mim decidir a hora de parar e não ceder a nenhum tipo de pressão psicológica. Esta sou eu, esta é a Gabi que a vida formou. Esta é a Gabi que não vai deixar se intimidar, e vai lutar sempre por seus direitos e por sua liberdade. E fica a dica, a traição e o desvio de conduta de um homem não pode ser ancorado em uma doença séria e com clara necessidade de tratamento”, disse.