“Seu fim será muito triste”: Leo Dias acusa MC Mirella após anúncio de gravidez e história rende quebra-pau

Não é segredo para ninguém que MC Mirella ficou bastante incomodada com o vazamento da notícia de sua gravidez. Assim como já ocorreu com outras famosas, a notícia foi compartilhada antecipadamente pelo jornalista Leo Dias.

Mas, indo além da notícia da gestação, o caso se tornou um verdadeiro conflito através de comentários e farpas trocadas em comentários da página de fofocas Choquei.

Em uma de suas primeiras mensagens, Leo Dias acusa Mirella e dispara: “Advinha como eu soube, Mirella? Vamos falar em ética, Mirella? Oferecer aos seus seguidores esses joguinhos que só faz com que eles percam dinheiro… Dar golpe nos seus próprios fãs… Seu fim será muito triste”, afirmou.

MC Mirella revoltada e ameaça de processo

Após saber da mensagem do jornalista, através da mesma página, a cantora rebateu o comentário e disse (sic): “Eu vou tá acionando a minha advogada aí você prova isso que você falou na justiça! Eu tava só esperando o momento ideal pro processo! Agora você prova lá isso que vc tá falando ok? Bjssss! Alô @dra.adeliasoares desculpa acabar com suas férias!!!! @antonioocativo9 vambora!”.

Por fim, em outro comentário, Mirella convidou Leo Dias a dar mais detalhes sobre o suposto golpe que teria cometido:

Veja, por fim, a resposta do jornalista:

