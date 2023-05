Será que lota? Ludmilla fará show em estádio com capacidade para 44 mil pessoas

Ludmilla anunciou em seu Instagram na tarde da última quinta-feira (11) uma nova data para a turnê ‘Numanice’.

De acordo com o post da cantora, “o maior Numanice de todos os tempos” vai acontecer no Estádio Nilton Santos, também conhecido como ‘Engenhão’ no dia 8 de julho, sábado.

Será que lota?

Após esgotar a primeira data da turnê em São Paulo em apenas 33 minutos com mais de 20 mil ingressos vendidos em show que acontece no Centro Esportivo Tietê, é a vez de Lud mostrar o seu tamanho e tentar lotar o estádio carioca.

De acordo com o site do time Botafogo, administrador do Estádio Olímpico Nilton Santos, a capacidade de público liberada atualmente é de 44.661 pessoas.

Outras cidades que irão receber a turnê são Salvador, no dia 22 de julho, e em Porto Alegre, no dia 11 de junho.

“Te amo, minha diva”: Este é o preço que Ludmilla pagou para ver Beyoncé de perto

Conhecida no início da carreira como MC Beyoncé, Ludmilla revela estar ansiosa para conhecer a cantora original. “Tô tão ansiosa por esse momento, Meu Deus”, escreveu ela em um story do Instagram na última quarta-feira (10).

No vídeo, Lud explica que estará em mais de um show e que um dos ingressos que ela garantiu é ‘Honey’, que dá direito a ela assistir ao show no palco, bem próximo de Beyoncé.

“Gente, o surto, eu estou vendo os vídeos do Show da Beyoncé. E os meus ingressos são Honey! No início fiquei na dúvida porque eu não queria ver o show só as costas dela, então eu não sei. Um dos primeiros eu vou no Honey, mas nos próximos eu quero ver de frente”, explicou.

De acordo com o site Revista Marie Claire, o ingresso ‘Pure/Honey On Stage’ custa £2.400, aproximadamente R$ 15 mil na cotação atual.

