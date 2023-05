“Saudade dilacerante”: Roberto de Carvalho faz desabafo emocionado após morte de Rita Lee

O músico Roberto de Carvalho, que foi casado com Rita Lee por 26 anos, desabafou nas redes sociais após a morte da cantora, ocorrida na última segunda-feira (8), em São Paulo. Em uma publicação em seu Instagram, ele postou uma foto antiga da rainha do rock brasileiro e escreveu: “Saudade dilacerante, meu amor”.

A publicação rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários de pessoas tentando confortar o músico, entre eles um dos filhos do casal, João Lee, que afirmou:

“Eu vou cuidar de vc. Todos nós vamos. Com muito amor e carinho!”, comentou o também músico, colocando ainda três emojis de corações.

Outra pessoa que fez questão de prestar apoio foi o apresentador Serginho Groisman, que escreveu: “Meu abraço do tamanho dos abraços que recebi da Rita várias vezes !Te admiro mais ainda depois de observar teu respeito na vida e na ida do amor de tua vida!”.

“Todo o meu carinho e todo meu respeito. O amor de vocês é inspirador, Roberto”, comentou a cantora Manu Gavassi. Já a atriz Elizabeth Salava ressaltou: “Querido, tão amado por ela”.

Recentemente, Roberto de Carvalho tinha mostrado a dona de hits como “Ovelha Negra”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa” emocionada ao ver uma homenagem feita à ela no Programa “Altas Horas”, da TV Globo.

Na legenda da publicação, o músico escreveu: “Adoramos! Obrigado a todos!”. Logo depois da postagem, o apresentador Serginho Groisman comentou: “Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês”, escreveu.

Morte de Rita Lee

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã de terça-feira (9).

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação.

Há anos Rita Lee vivia reclusa. Suas redes sociais eram usadas quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico. A artista deixou três filhos: Roberto, João e Antônio.

O corpo dela foi velado na quarta-feira (10) no Planetário do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, com uma cerimônia aberta ao público. Centenas de fãs, amigos e familiares se despediram da artista. Na mesma data, o corpo foi cremado em uma cerimônia reservada.

Durante o velório, João Lee ressaltou que a mãe era sua “heroína” e que “era única”.

“É uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisas…shows, turnês, discos. Uma loucura a quantidade de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é minha heroína. É pela simplicidade, honestidade que ela vivia…no dia a dia, mês a mês.. a sensibilidade dela de lidar, entender as pessoas. A forma que ela tinha de se comunicar com o mundo. Uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna” disse o músico.

