Regina Braga, atriz e esposa de Dráuzio Varella, acredita que todos seres humanos são bissexuais

Regina Braga deu uma recente declaração em programa de TV, acerca do tema sexualidade. Em entrevista ao ‘Provoca’, comandado por Marcelo Tas na TV Cultura, a artista e esposa do médico Dráuzio Varella afirmou acreditar que todos os seres humanos são bissexuais.

Entretanto, de acordo com a atriz, ela não teve a oportunidade de desenvolver o desejo por uma pessoa do mesmo sexo.

“Eu acho que nós somos bissexuais e que por várias razões a gente vira uma coisa ou outra, num grau ou noutro”, declarou Regina, que já afirmou sobre a possibilidade de se relacionar com alguém do mesmo sexo no passado.

“Se eu quisesse agora desenvolver isso [a bissexualidade], eu poderia desenvolver, eu tenho ingredientes em mim (...) mas é porque eu sinto, isso que eu disse é super verdade. Eu sou gay, eu sei o que é isso, porque é uma questão só de circunstância, de carinho, de emocional”, disse.

Leia mais uma notícia:

Renata Sorrah assume bissexualidade e movimenta web

A veterana da teledramaturgia brasileira, Renata Sorrah, assumiu recentemente sua bissexualidade durante uma peça de teatro no Rio de Janeiro e gerou diversas reações nas redes sociais. O assunto envolvendo a famosa foi comentado por internautas por meio de diversos memes, relembrando sua icônica personagem em ‘Senhora do Destino’, a Nazaré Tedesco.

O anúncio foi feito enquanto a atriz acompanhava a peça ‘Manifesto Transpofágico’, estrelado pela atriz Renata Carvalho, que no final questionava o público sobre temas tabus na sociedade, como a bissexualidade. Quando ela perguntou ao público quem se identificava como bissexual, Renata Sorrah levantou a mão.

