‘Quietinha para morrer velhinha’: Jojo Todynho joga indireta sobre novo affair

Depois de uma separação turbulenta, Jojo Todynho estaria envolvida em um novo relacionamento. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o novo namorado da cantora seria o carioca Renato Santiago, que mora no bairro de Brás de Pina.

Porém, em suas redes sociais, a vencedora do reality show A Fazenda 12 não se pronunciou sobre a notícia, mas postou nos stories uma mensagem afirmando que prefere manter sua vida privada em segredo: “Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz”.

Na mesma publicação, Jojo completou e disse que “só vai saber da minha vida o que eu quiser falar”. Ela disse também que está muito feliz em manter parte da sua vida em off: “Quietinha para morrer velhinha”, disse a famosa.

Até o momento, a assessoria de Jojo Todynho também não confirmou o novo romance da famosa, que foi casada com o ex-militar Lucas Souza. O relacionamento deles durou cerca de nove meses, do início de 2022 até o final do mesmo ano.

Jojo Todynho posta mensagem sobre sua vida privada (Reprodução/@jojotodynho)

Antes disso, Jojo Todynho já tinha usado as redes sociais para criticar quem decide tomar conta da sua vida. A famosa disse que o momento é de fazer uma faxina em sua casa e também na vida para que as coisas comecem a prosperar.

Em suas redes sociais, a apresentadora do Jojo Nove e Meia, do Multishow, mandou um recado aos fãs: “Sabe quando você começa a não prestar mais? Quando você começa a botar limites nas pessoas. Vamos fazer um churrasco? Vamos, cada um traz um quilinho, uma cerveja…todo mundo vai arrumar compromisso naquele fim de semana, ninguém vai estar disponível”.

Jojo Todynho diz que web está cheia de especialista sobre vida saudável (Reprodução/Instagram)

Em seguida, Jojo afirmou que há momentos que é preciso “cortar os benefícios” para tirar de perto pessoas que querem apenas “usurpar” aquilo que você tem a oferecer: “Começa a passar uma vassoura, um paninho, tirar a poeira de dentro da sua casa, de dentro da sua vida, começa a varrer, que esse povo que não tem que ficar na sua vida, você vai ver como as coisas vão mudar”.

Por fim, a dona do hit Que Tiro foi Esse lembrou que todo mundo precisa resolver os seus próprios problemas e garantiu que está feliz em deixar boa parte da sua vida fora da mídia: “Não é que uma pessoa é aparentemente forte que você tem que usar como depósito dos seus problemas não. Resolva os seus problemas, viver sem exposição, mostrando apenas o necessário e é assim que tem que ser daqui para frente”.

