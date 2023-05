Quem será o cancelado da vez? A 3ª temporada de Casamento às Cegas Brasil ganha data de estreia

Foi ao ar nesta semana o trailer da terceira temporada do reality show de relacionamentos Casamento às Cegas Brasil! O reality show de relacionamentos, que é comandado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, já entregou romance, tretas e polêmicas nas duas temporadas anteriores e promete não decepcionar na terceira.

Nos poucos minutos do trailer é possível ver cenas de tensão entre os participantes do lado dos homens, e alguns pontos de deboche entre as mulheres, mas para saber tudo o que aconteceu os fãs precisarão aguardar até o dia 7 de junho, quando os episódios começam a ser liberados na Netflix.

A espera ACABOU!!!

A 3º temporada de Casamento as Cegas Brasil está chegando

Dia 7 de Junho na @NetflixBrasil

❤️👰🏻‍♀️🤵🏼 pic.twitter.com/CRzqVmTA3U — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) May 10, 2023

No Casamento às Cegas, a proposta do reality show é provar que o amor é cego. Para isso, homens e mulheres se conhecem sem nenhum tipo de contato visual, por meio de encontros às cegas realizados em cabines.

Ao longo dos encontros, sem terem qualquer tipo de informação sobre a aparência um do outro, os participantes devem escolher sua companhia ideal. A partir do momento que firmam um compromisso, eles podem se encontrar pela primeira vez.

Lua de Mel

Após o primeiro encontro, os noivos parte em uma fase de lua de mel em um destino paradisíaco para aproveitar alguns dias românticos antes de partirem para a vida real. Neste momento eles também tem a oportunidade de conhecer uns aos outros e é aí que algumas confusões começam a acontecer!

Em meio a diversas polêmicas nas duas primeiras temporadas, diversos personagens acabaram caindo nas graças do público, enquanto outros acabaram sendo cancelados por suas atitudes incoerentes!

Com as divulgações em torno da nova temporada, os internautas e fãs do reality já se perguntam quem será o cancelado da vez e quais casais vão sair do experimento felizes para sempre!

