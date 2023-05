“Não faço programa”: Musa do Vasco manda recado e expõe internauta nas redes

A musa do Vasco Bia Fernandes resolveu abrir nas redes sociais uma situação que vem enfrentando desde que optou por postar imagens nas plataformas de conteúdo adulto, como Onlyfans e Privacy.

Bia disse que posta fotos sem roupas e muitas fãs a confundem com garotas de programa e fazem propostas indecentes, muitas vezes de forma até constrangedora, e apesar de ela já ter deixado claro que não é prostituta, continua recebendo mensagens. Em uma das propostas, um homem ofereceu a ela R$ 100 mil para que fizesse programa com ele. Indignada, ela resolveu expor a pessoa nas redes sociais para tentar acabar com essa situação de vez.

“Para a esposa ver”

“Não faço programa. Vou expor o maluco aqui, porque não estou aguentando mais. Eu não faço PG. Todos que vierem perguntar, eu vou expor a carinha de vocês para esposa ver, para namorada ver, porque eu já cansei de afirmar que eu trabalho em site de divulgações de fotos e vídeos sensuais. Não trabalho fazendo programas e vocês estão cansados de ouvirem isso”, disse.

Bia Fernandes explicou que só tomou a decisão porque a situação estava ficando abusiva e fugindo ao controle. “Então, vou explicar de uma forma mais formal para vocês. Digamos assim, quem sabe colocando o nome de vocês na mídia, a fotinha, a carranca de vocês para todo mundo ver, inclusive as esposas. Eu já falei mil vezes que não aceito. Então, por favor, respeite”.