‘Não cometa erros’: Ex de Jojo Todynho manda recado para suposto namorado

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, manda recado para novo namorado da cantora

A notícia de que Jojo Todynho estaria em um novo relacionamento amoroso chegou aos ouvidos de Lucas Souza, ex-marido da cantora, que resolveu mandar um recado para o suposto affair.

“Estou muito feliz por ela, desejo muita felicidade e amor! E que esse cara não cometa os mesmos erros que eu cometi e faça essa mulher feliz como ela merece! Deus abençoe muito o casal”, disse o influenciador digital para a coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Jojo Todynho comanda um talk show na TV fechada

Vale destacar que até o momento, a cantora não confirmou a notícia de que estaria namorando o carioca Renato Santiago, como informou o colunista Léo Dias. Porém, nas redes sociais, ela fez uma postagem misteriosa, afirmando que prefere manter sua vida privada em segredo: “Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz”.

Na mesma publicação, Jojo completou e disse que “só vai saber da minha vida o que eu quiser falar”. Ela disse também que está muito feliz em manter parte da sua vida em off: “Quietinha para morrer velhinha”, disse a famosa, que segue trabalhando na TV e também fazendo faculdade de Direito.

Jojo Todynho posta mensagem sobre sua vida privada

Até o momento, a assessoria de Jojo Todynho também não confirmou o novo romance da famosa, que foi casada com o ex-militar Lucas Souza. O relacionamento deles durou cerca de nove meses, do início de 2022 até o final do mesmo ano.

Em seu perfil no Instagram, a famosa também não comentou sobre o assunto, já que suas postagens focam na rotina de exercícios físicos e trabalhos feitos por ela.

