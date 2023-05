‘Me deixou mal’: Internautas reagem ao assistir o novo crime do Linha Direta

Pedro Bial fala sobre a barbárie de Queimadas, na Paraíba, no novo Linha Direta (Reprodução/Globo)

A barbárie de Queimadas, que aconteceu há 11 anos, na cidade do interior da Paraíba, e foi exibida no segundo episódio do Linha Direta, movimentou as redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira (12).

“Esse Linha Direta de hoje [quinta-feira] me deixou mal , pior que a gente sabe que isso ainda acontece muito”, escreveu uma anônima, no Twitter. Um outro preferiu destacar uma parte do episódio e disse que foi “vergonhoso como o cara fugiu pela porta” e que é “revoltante” saber como o crime aconteceu.

Como que esses criminosos do caso de hoje do #LinhaDireta ainda estão vivos? E ainda por cima estão na rua! Cadê à justiça dos presídios? Os presidiários n fizeram nd?? — Desnecessário (@pires9234) May 12, 2023

Uma terceira pessoa também destacou que é revoltante saber que casos como a barbárie de Queimadas acontece: “É revoltante essas coisas que acontecem com nós mulheres, o tempo todo. Estamos a cerca de perigo por causa de algum homem. Dá nojo de viver nessa sociedade”.

Durante o segundo episódio do Linha Direta, Pedro Bial entrevistou pessoas que, na época, investigaram o estupro coletivo de mulheres, seguido da morte de duas delas. O programa também reuniu testemunhas que falaram sobre o caso, que foi concluído pela polícia.

Ta muito mal contada essa história de que o policial deixou a chave em cima do balcão sem querer.

Parece mais o caso de quererem ocultar o cadáver.

Não que isso seja ruim, ele tem mesmo que pagar pelas atrocidades que fez.

Só fiquei com essa dúvida. #LinhaDireta — Esposa de Militar ⁷ (⟭⟬ 💜 ⟬⟭) (@surubabangtan) May 12, 2023

Na época, a investigação apontou que o grupo foi liderado pelos anfitriões da festa. Todos os dez envolvidos no crime foram julgados e condenados, porém, o caso ainda aguarda um desfecho, pois Eduardo está foragido.

O crime aconteceu em fevereiro de 2012, quando a festa de aniversário de Luciano acontecia na casa de seu irmão, Eduardo, e foi interrompida pela invasão de homens encapuzados anunciando um assalto.

Criando coragem para assistir o #LinhaDireta de hoje, após saber que o principal acusado ainda está solto e por saber que foi tão pertinho de mim. — Eberton Dyego 🎣 (@Dyegomes) May 12, 2023

Fãs seguem criticando a nova temporada

Como aconteceu na estreia, algumas pessoas seguem criticando a presença de Pedro Bial no comando do programa. Pelo Twitter, alguns fãs comentaram que no passado a atração era mais bem aproveitada.

“Achei esse Linha Direta suavão perto do antigo, sentia arrepios na espinha só de ouvir a voz do apresentador da minha época, o Domingos Meirelles. Quando ele falava que o assassino estava foragido, eu ficava a semana toda sem dormir”.

Outro perfil também destacou que o programa original era melhor: “Sobre o Linha Direta, prefiro o antigo mesmo! Naquela época passavam dois casos por semana e eram casos atuais, com simulações e etc. Quando falavam de casos antigos era só um programa e outro, que faziam como um especial de Casos Arquivados”.

