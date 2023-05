MC Mirella anuncia gravidez com Dynho Alves após reagir a divulgação de coluna na internet (Reprodução/Instagram)

MC Mirella anunciou nesta quinta-feira (11) que está esperando um filho com Dynho Alves. A funkeira, de 24 anos, compartilhou um vídeo ao lado do dançarino, de 27, fazendo a publicidade de um teste de gravidez.

Antes do anúncio, os seguidores da famosa se manifestaram eufóricos após uma coluna do Metrópoles anunciar a gravidez do casal, poucas horas antes de MC Mirella se manifestar.

“Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!”, anunciaram o casal.

No Instagram, MC Mirella revelou ter começado a perceber as mudanças em seu corpo ao sentir cólicas e enjoos, mas acreditou ser consequência da TPM.

“O Dynho também falou que eu estava diferente, ganhando peso e dormindo além do normal. Eu sempre fui muito regulada, notei que estava atrasada, comentei com o Dynho e resolvemos tirar logo essa dúvida”, explicou a cantora.

“Foi um turbilhão de sentimentos: felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão”, disse Dinho ao se referir à descoberta. “Não imaginava ser pai e mãe agora, nada foi planejado. Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós.”

MC Mirella se manifesta após vazar gravidez

Meia hora após a publicação da notícia na de que o casal estaria grávido, MC Mirella compartilhou alguns status em seu Instagram, mas sem dar declarações sobre a nota veiculada. Contudo, a cantora publicou uma série de mensagens sugestivas nas entrelinhas.

A funkeira subiu um story dançando ao som de sua música ‘Bem Plena’, com o trecho:

“Eu não ‘to ligando pro que tão falando. Quem eu pego não tá reclamando, o problema é meu. Enquanto elas falam de mim, eu tô bem plena, tô roubando a cena, tô jogando a raba bem devagarinho”

Confira as publicações da funkeira após o vazamento: