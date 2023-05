Larissa Manoela se torna sua própria empresária e revela a criação de empresas

Aos 22 anos de idade, a atriz e empresária Larissa Manoela tomou a decisão de administrar sozinha sua própria carreira. O anúncio foi feito por ela junto com a divulgação do nome de sua nova empresa, a Mimalissa.

Conforme noticiado pelo Observatório dos Famosos, a carreira de Larissa antes era administrada por sua mãe, Silvana Tanques. O relacionamento entre mãe e filha vem passando por uma série de polêmicas e a recente mudança pode marcar o início de um novo capítulo nessa história.

O anúncio oficial foi realizado por meio de uma postagem no próprio Instagram da atriz. Confira abaixo:

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mas especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais da minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos os meus contratos e tem a mim a frente de tudo”.

Nova fase, novos projetos

Além de apresentar seu lado empresária, Larissa ainda afirmou estar a frente de diversos projetos e ter o foco no cinema. Com isso, ela seguiu o anúncio explicando sobre os projetos em que está envolvida e o que imagina para o futuro de sua carreira.

“Atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens. Encabeço também a minha própria operadora de telefonia celular, LariCel, que inovou com a criação de um avatar inspirado em mim”.

“Sobre meus próximos trabalhos, o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram. Eu sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada em poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa Traição entre Amigas”.

“O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera anda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado”, explica Larissa.

Apesar de não mencionar o relacionamento com a mãe na publicação e redes sociais, a polêmica envolvendo o relacionamento entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Tanques, pode voltar a se inflamar, já que o anúncio veio apenas alguns dias depois de Silvana mandar uma suposta indireta para a filha nas redes sociais.