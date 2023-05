Jojo Todynho se enfurece e manda recado após receber críticas: ‘Vão ter que bater de frente’

Jojo Todynho usou suas redes para rebater uma série de críticas que vem recebendo por meio de suas redes sociais. A cantora, de 26 anos de idade, mandou um recado aos haters enquanto se arrumava para apresentar um trabalho da faculdade de Direito, nesta quinta-feira (11).

“Recado bem curto e grosso. Estou na minha melhor fase e dela não vou sair. Invadir meu espaço e timeline é abuso demais. Vão ter que bater de frente com um lado da Jojo que eu também não gosto”, disse Jojo, ao abrir sua sessão de stories na rede social.

A famosa tem ganhado cada vez mais visibilidade em suas redes sociais, ao compartilhar a rotina de estudos, trabalho e academia com seus seguidores. Embora Jojo conte com diversos fãs que a apoiam, ainda assim surgem diversos internautas para criticar a famosa nas redes sociais.

“Estou em busca de uma Jordana cada vez melhor. Tenha um terço do que eu tenho para falar da vida dos outros. Para falar da vida dos outros, tem que estar melhor”, continuou.

“Eu não tinha porr* nenhuma, mas trabalhava e corria atrás de conquistar as minhas coisinhas, sem olhar para ninguém. Por isso que tenho um império. Ao invés de estar preocupada em palpitar sobre a vida dos outros, sem ter porra nenhuma, fui correr atrás para conquistar as minhas coisas”, desabafou a famosa.

Possível novo affair de Jojo Todynho

Após enfrentar uma série de episódios turbulentos em seu casamento com Lucas Souza, incluindo a separação do casal, Jojo Todynho estaria envolvida com novo affair e ainda jogou indireta.

Embora as especulações tenham se espalhado pela mídia, a famosa não deu nenhum tipo de declaração que negue ou confirme seu novo envolvimento. Confira o restante da notícia: