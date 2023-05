Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, recebe destaque brasileiro na web após comentar foto de Karoline Lima, ex de Éder Militão (Reprodução/Instagram)

Georgina Rodríguez, 27, sempre se mostrou uma pessoa ativa em suas redes sociais. A parceira do jogador Cristiano Ronaldo, 38, movimentou a web após ter comentado em uma publicação da influenciadora digital, Karoline Lima, 27, nesta quinta-feira (11).

Cecília, filha de Karoline Lima com o jogador Éder Militão, completou 10 meses de vida e recebeu uma publicação especial nas redes sociais da mãe, com registros da comemoração. Um detalhe que chamou a atenção foi o comentário de Georgina Rodríguez na postagem da influenciadora.

Georgina Rodríguez depositou um emoji de coração na publicação de Karoline Lima, causando alvoroço no meio dos internautas. Após a interação, diversos usuários da rede social distribuíram adjetivos às famosas, como “rainhas” e “poderosas”.

Após a repercussão do comentário, Karoline brincou com a situação, declarando: “Já estou combinando tudo com ela [Georgina] de levar Cristiano para o Real Madrid” brincou, mencionando o time em que Éder Militão joga atualmente.

Crise e separação? Mãe de Cristiano Ronaldo quebra o silêncio

Embora Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sempre mantiveram a imagem preservada e longe de boatos da mídia, o casal, juntos desde 2016, não escaparam das últimas menções.

Fruto da mídia europeia, o relacionamento entre a modelo e o jogador passou por menções sobre crises e desentendimentos entre a modelo e a família do jogador. Com o lançamento da segunda temporada de sua série documental na Netflix, ‘Soy Georgina’, veículos europeus apontaram que Cristiano estaria insatisfeito com o comportamento da parceira.

Ao circular que Georgina e Cristiano estariam se separando devido a uma crise no relacionamento, a mãe do jogador resolveu quebrar o silêncio. Dolores Aveiro, de 68 anos, negou que o filho e a nora estejam seguindo caminhos diferentes.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, declarou Dolores, de acordo com o portal português Flash.

