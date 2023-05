Fora Patrícia Poeta? Globo já definiu qual será o futuro da apresentadora

Após uma série de polêmicas envolvendo Patrícia Poeta, a apresentadora do Encontro renovou o seu contrato com a Globo por mais quatro anos. Segundo o Fofocalizando, do SBT, o salário da famosa passa dos R$ 200 mil.

Com isso, Patrícia fica na Globo e no comando do Encontro, pelo menos, até 2026, e deixa de lado aquele clima de instabilidade criado nas redes sociais por alguns haters, que criaram uma hashtag pedindo a sua demissão, depois que ela foi acusada de destratar e interromper, de forma mal-educada, o apresentador Manoel Soares.

Adeus a Rita Lee: Patrícia Poeta homenageia a rainha do rock brasileiro (Reprodução/Globo)

Na época, o tarólogo e vidente Val Couto conversou com a Isto É Gente e falou sobre o futuro da apresentadora: “Vejo uma mudança na vida dos dois. Provavelmente, o Manoel pode deixar a Globo, mas irá se dar bem com uma proposta boa. Já a Patrícia Poeta vai passar por um problema de saúde. Ela precisa tomar muito cuidado. Não vejo mais os dois trabalhando juntos”, explicou o clarividente.

Além de Patrícia, outros grandes nomes da TV tiveram seus contratos renovados, como: Pedro Bial, Sandra Annenberg, William Bonner, Renata Vasconcellos, Tadeu Schmidt, Fátima Bernardes e Maju Coutinho.

Apresentadoras Patrícia Poeta e Palmirinha (Reprodução/Instagram)

Ninguém me tira do ar!

Em meio às polêmicas envolvendo os bastidores do Encontro, Patrícia Poeta, que em breve completa um ano como titular do matinal, teria batido o pé com a direção e disse que não sairia do ar. Segundo o Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, a famosa bateu no peito e falou que até o mês de julho ninguém iria tirar ela do ar.

“A Globo insistiu nessas férias e falou ‘repensa essas férias…será importante para você. Vai ser importante para o programa, para amenizar. Para a gente repensar até novidades quando você voltar’”, começou o colunista.

Em seguida, o jornalista contou para a contratada da RedeTV! que Patrícia Poeta teria sido muito incisiva: “Eu tive a informação por meio de uma fonte, que a Patrícia teria sido incisiva e teria falado para Globo: ‘olha, posso até tirar e não vender, mas antes de julho eu me nego a sair de férias”.

