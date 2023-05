“Foi um livramento”: vocalista do Bonde do Forró conta que ônibus da banda levou tiro

Juliana Bonde, vocalista do 'Bonde do Forró' (Reprodução/Instagram)

Um vídeo divulgado no Instagram pela cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde de Forró, mostrou o para-brisa do ônibus em que viajava com a marca de um tiro, resultado de uma tentativa de assalto que sofreu no interior de Minas Gerais.

A vídeo foi postado na manhã desta sexta-feira nos stories da cantora. “Meu Deus gente! Acabamos de ter um livramento aqui. Tentativa de assalto na estrada, tomamos um tiro, mas graças a Deus nada aconteceu, só voou alguns vidros aqui na cara do Danilo”, disse ela, se referindo ao seu colega de banda. “Esse tiro ia pegar em você…”, comentou o rapaz.

Juliana contou que a tentativa de assalto aconteceu quando a banda fazia o trajeto entre a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade, no estado de Minas Gerais. Aparentemente calma, a cantora lamentou a violência e criminalidade que o Brasil enfrenta. “Como que está o Brasil gente, o cara tentando parar o ônibus na estrada, 6 horas da manhã”, disse.

Veja o vídeo:

Juliana Bonde, que mantém perfil em plataformas de conteúdo adultos, como Onlyfans, disse que fatura mais produzindo conteúdo para a rede do que cantando e garantiu que chegou a lucrar R$ 500 mil em apenas um mês na Privacy, concorrente da OnlyFans.

Segundo ela, esse valor foi alcançado apenas no primeiro mês com perfil no ar, em fevereiro deste ano, e que o valor varia de acordo com a quantidade de assinantes que entrar ou deixam a página.

Segundo ela, durante a pandemia, com a queda dos shows, ele começou produzindo um reality no Youtube, depois criou uma plataforma própria e recentemente inaugurou seu canal na Privacy, que agora concilia com a carreira de cantora do Bonde do Forró.