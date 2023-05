Ficou sabendo o nome do bebê de Rihanna? Descubra o significado especial por trás dele

Depois de anunciar da maneira mais icônica, durante sua participação do intervalo do SuperBowl, que está grávida do seu segundo bebê, agora, Rihanna finalmente revelou o nome do seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, além de contar qual foi a inspiração por trás do nome

A revista People obteve recentemente a certidão de nascimento do bebê e confirmou que o nome do bebê de 11 meses é RZA Athelston Mayers. O apelido da criança é uma homenagem a um membro do famoso grupo de hip-hop, o Wu-Tang Clan.

Robert Fitzgerald Diggs, que atende pelo nome artístico de RZA (pronuncia-se “Rizza”), é um rapper, produtor e líder do grupo.

Já se passou quase um ano desde que a artista, de 35 anos, e seu namorado de 34, A$AP Rocky, deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos. A cantora de “Work” não tem vergonha de postar fotos e vídeos de seu bebê nas redes sociais, inclusive um vídeo com RZA foi o seu primeiro no TikTok e viralizou em questão de minutos. Além de ter estrelado na capa da Vogue com o namorado e o filho.

Em março, a fundadora da Fenty Beauty compartilhou um photodump em sua conta no Instagram com algumas fotos de seu filho. Na imagem, RZA está olhando para a câmera com uma expressão triste, com “cara de choro”. Depois dessa primeira foto, tem um vídeo que mostra o garotinho assistindo ao videoclipe de sua música indicada ao Oscar, “Lift Me Up”.

Na legenda, RiRi brinca sobre a expressão dele: “Meu filho, quando descobriu que seu irmão iria ao Oscar e não ele”.

Por aqui, a única certeza que temos é o quão sortudo é RZA, ou seria “Big Trouble” (grande problema)?

Leia também: