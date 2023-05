Facção Central: rapper Dumdum morre aos 54 anos

Integrante de um dos maiores grupos de rap do Brasil, a Facção Central, rapper Dumdum, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no último dia 6 de abril, morreu nesta sexta-feira, aos 54 anos.

A informação foi divulgada nas redes sociais pelo ex-integrante do grupo, Eduardo Taddeo.

“Infelizmente na manhã de hoje o rap nacional ficou mais pobre. Uma das maiores vozes do hip Hop nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que vc fez e representou”, escreveu Taddeo.

Dumdum foi internado no Hospital do Campo Limpo após o AVC, mas seu estado de saúde continuou piorando. Deste então, a página oficial do grupo divulgava seu estado de saúde e informou que ele era mantido em coma induzido e monitorado por equipe médica 24h, e que seu estado de saúde era considerado grave.

O velório deve ser aberto ao público, mas o local e o horário ainda não foram confirmados

Quem era Dumdum?

Nascido Washington Roberto Santana, Dumdum ingressou no grupo Facção Central em 1989, e participou de todos os oito álbuns do grupo. O grupo de rap se tornou famoso pelas letras de protesto e da realidade da periferia, como a fome e a violência.

As músicas mais conhecidas do grupo são ‘Hoje Deus Anda de Blindado’, ‘Desculpa Mãe’, ‘Eu não Pedi Pra Nascer’ e ‘Estrada da Dor 666′.