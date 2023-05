“Em off”: apaixonada, Deolane Bezerra diz que quer manter nome do namorado em segredo

A advogada Deolane Bezerra, que participou do reality ‘A Fazenda’, continua fazendo segredo sobre sua vida amorosa, mas confessou que está em um relacionamento sério e disse que não iria revelar o nome do namorado. “É melhor no off”, disse.

Em entrevista a uma revista à revista Quem, Deolane deu mais detalhes sobre sua vida sentimental. “Tenho uma pessoa que amo muito, mas é low profile. Prefiro cuidar dele quietinha e ele cuidar de mim quietinha. É melhor no off. O povo fala demais e começa a aparecer coisa. Então deixa do jeito que está porque, se a gente descobrir alguma coisa, é em off”, afirmou.

No ano passado, boatos nas redes apontavam para o nome do empresário paulista Antônio Mandarrari, idealizador de um curso que ensina metodologia e melhores estratégias para apostas esportivas. As especulações, no entanto, nunca foram confirmadas por nenhuma das partes.

Durante sua participação na Fazenda 14, Deolane falou sobre o relacionamento e disse que o namorado misterioso chegou a oferecer uma polpuda soma de dinheiro para que ela não participasse do reality.

“Primeiro ele queria dar o prêmio dobrado para eu não vir. Depois ele entendeu e falou: ‘se é importante para você, vai. Mas seja você mesma. Não abaixa a cabeça para nenhum filho da p*ta’”, disse.

Deolane não chegou a ficar até a final do reality. Por conta de uma série de polêmicas dentro e fora da casa ela resolveu desistir do game na reta final.

MC KEVIN

No final de abril, aniversário do MC Kevin, Deolane aproveitou para fazer uma declaração para o ex-namorado. “O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos. Te amarei eternamente! Saudades”, disse.

Kevin morreu em 2021 após cair da sacada de um prédio no Rio de Janeiro quando tentava fugir do quarto para não ser flagrado por Deolane com uma prostituta.